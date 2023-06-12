Петрів піст 2023: що можна і не можна їсти з 12 червня, календар харчування

Основне завдання посту, щоб підготувати християн до настання свята Петра і Павла

З понеділка, 12 червня, згідно з церковним календарем, у християн східного обряду починається Петрів піст, який ще називають Петропавлівський піст, Апостольський піст або Петрівка. Він починається відразу після закінчення Троїцького тижня, після Собору всіх святих.

Цього року Петрів піст триває до 11 липня, напередодні великого православного свята Петра та Павла, яке щороку припадає на 12 липня. Зазвичай тривалість Петрова посту може коливатися від 8 до 42 днів.

Під час посту віряни шанують святих Петра і Павла і прагнуть досягти своєї власної духовної чистоти, вдаючись до молитви та обмеження своїх власних бажань. Особливо це стосується їжі, коли віряни виключають зі свого раціону або обмежують споживання м’яса, молочних продуктів, яєць, алкоголю та інших продуктів, отриманих від тварин.

Що можна їсти в Петрів піст 2023

Згідно з церковними традиціями, риба може бути вжита в будь-який день посту, за винятком середи та п’ятниці. Подібні обмеження є символічною відмовою від матеріальних насолод та виразом прагнення до духовного розвитку та сили волі.

Календар харчування на Петрів піст 2023

Понеділок

Можна вживати гарячі страви, які готуються без використання олії.

Вівторок

Можна вживати страви з грибів та риби. Дозволено вживати олію.

Середа

Суворий день посту. Допускається лише сухе харчування, тобто виключення будь-якої їжі, крім сухої.

Четвер

Можна вживати рибу та морепродукти.

П’ятниця

Суворий день посту. Дозволяється тільки сухе харчування.

Субота

Можна вживати страви з риби та грибів. Дозволено вживати олію.

Неділя

Можна вживати рибу та інші пісні, гарячі страви з додаванням олії.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли відзначатиметься Трійця у 2023 та 2024 роках, після переходу ПЦУ на Новоюліанський календар. Дізнайтеся, коли українці відзначатимуть День Святого Миколая, Різдво, Покров та інші важливі православні події.