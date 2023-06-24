Різдво Іоанна Предтечі 2023: дата і що не можна робити у це свято

Вважається, що Івана стратили під час свята

Цієї суботи християни західного обряду відзначають святкування Різдва Іоанна Хрестителя. Він є одним із найбільш шанованих святих у християнстві. Святий Іоанн Хреститель підготував народ Ізраїлю до приходу Ісуса Христа і сам хрестив його у водах річки Йордан. 24 червня православна церква вшановує пам’ять апостолів Варфоломія та Варнави.

Іоанн Предтеча, також відомий як Іоанн Хреститель, займає особливе положення серед святих у християнстві. Він був останнім пророком і попередником Христа. Народження Іоанна було передбачено архангелом Гавриїлом. Поява на світ Івана вважалася дивом, а його мати, Єлизавета, була родичкою Марії, Матері Божої.

Різдво Іоанна Предтечі: дата у 2023 році

Святкування Різдва Іоанна Предтечі відбувається у червні, оскільки, згідно з Євангелією, він народився за пів року до Ісуса. У православній традиції це свято відзначається 7 липня за юліанським календарем, а у католиків, згідно з григоріанським календарем, воно припадає на 24 червня. Однак починаючи з 1 вересня 2023 року, після переходу Православної церкви України на новоюліанський календар, Різдво Іоанна Хрестителя відзначатиметься також 24 червня.

Що можна і не можна робити в Різдво Іоанна Предтечі

Люди звертаються до святого, просячи благополуччя та здоров’я для своєї сім’ї. Іоанн допомагає розв'язати проблеми, пов’язані з роботою, і зцілює людей від різних хвороб, особливо головного болю. Також віряни моляться святому за щасливий шлюб, а бездітні пари – про дітей.

Під час свята не рекомендується займатись фізичною роботою, рукоділлям. Вважається, що Іоанн був страчений під час свята, тому на Різдво заборонено шуміти і веселитися. Оскільки Іоанн був обезголовлений, у це свято не можна використовувати ножі та різати предмети з круглою формою, наприклад хліб.

Нагадаємо, що зараз у православних вірян триває Петрів піст. Раніше "Телеграф" розповідав, що суворо заборонено вживати з 12 червня по 11 липня.