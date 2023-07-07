Івана Купала 2023: що треба зробити 7 липня, щоб залучити в життя удачу та благополуччя

Християни східного обряду відзначають цього дня Різдво Іоанна Хрестителя

Відповідно до церковного календаря, 7 липня православна церква відзначається Різдво Іоанна Предтечі (Хрестителя), за легендою, він передував Ісусу Христу і передбачив його прихід, а потім хрестив Сина Божого в річці Йордан. А у слов’ян з 6 на 7 липня відзначалося язичницьке народне свято сонцевороту, відоме нам як Івана Купала.

Слов’яни в цей час відзначали прихід літа та силу природи. Основними символами Івана Купала були вогонь, вода та квіти. Люди запускали палаючі смолоскипи в небо, перестрибували через багаття і купалися в річках та озерах. Це було пов’язано з вірою в очищення та оновлення. У рамках традицій також проводилися пошуки квітів, трав та таємних скарбів. Під час свята співали пісні, танцювали та влаштовували народні гуляння. Важливим аспектом було поклоніння богам і вимова молитов з проханнями, а також використання любовних заговорів.

За старою легендою, під час ночі перед Іваном Купалою розцвітає папороть. Той, хто зуміє знайти цю чарівну рослину, набуде здатності розглянути скарби, приховані під землею, і навчиться розуміти мову тварин. А радість на Івана Купала, посмішка та веселощі подарують удачу та благополуччя.

Що не можна робити 7 липня на Івана Купала

Проводити весь день на самоті і мовчанні — нечисті сили переслідують таких людей і завдають їм шкоди.

Підіймати з землі чужі гроші — це може призвести до злиднів.

Сумувати, страждати — поганий настрій супроводжуватиме людину надовго.

Стригтися, фарбуватися чи проводити інші маніпуляції з волоссям — погано зростатимуть.

Скаржитися на своє життя, долю, здоров’я — це лише погіршить ситуацію.

Нагадаємо, що зараз у православних вірян триває Петрів піст. Раніше "Телеграф" розповідав, що суворо заборонено вживати у їжу в цей період.