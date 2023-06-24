Рождество Иоанна Предтечи 2023: дата и что нельзя делать в этот праздник

Считается, что Иоанна казнили во время праздника

В эту субботу христиане западного обряда отмечают празднование Рождества Иоанна Крестителя. Он является одним из наиболее почитаемых святых в христианстве. Святой Иоанн Креститель подготовил народ Израиля к приходу Иисуса Христа и сам крестил его в водах реки Иордан. 24 июня православная церковь чтит память апостолов Варфоломея и Варнавы.

Иоанн Предтеча, также известный как Иоанн Креститель, занимает особое положение среди святых в христианстве. Он был последним пророком и предшественником Христа. Рождение Иоанна было предсказано архангелом Гавриилом. Появление на свет Иоанна считалось чудом, а его мать, Елизавета, была родственницей Марии, Матери Божьей.

Рождество Иоанна Предтечи: дата в 2023 году

Празднование Рождества Иоанна Предтечи происходит в июне, поскольку, согласно Евангелию, он родился за полгода до Иисуса. В православной традиции этот праздник отмечается 7 июля по юлианскому календарю, а у католиков, согласно григорианскому календарю, он приходится на 24 июня. Однако начиная с 1 сентября 2023 года, после перехода Православной церкви Украины на новоюлианский календарь, Рождество Иоанна Крестителя будет отмечаться также 24 июня.

Что можно и нельзя делать в Рождество Иоанна Предтечи

Люди обращаются к святому, прося благополучия и здоровья для своей семьи. Иоанн помогает решить проблемы, связанные с работой, и исцеляет людей от различных болезней, в особенности от головных болей. Также верующие молятся святому о счастливом браке, а бездетные пары — о детях.

Во время праздника не рекомендуется заниматься физической работой, рукоделием. Считается, что Иоанн был казнён во время праздника, поэтому в Рождество запрещено шуметь и веселиться. Так как Иоанн был обезглавлен, в этот праздник нельзя использовать ножи и резать предметы с круглой формой, например, хлеб.

Напомним, что сейчас у православных верующих длится Петров пост. Ранее "Телеграф" рассказывал, что строго запрещено употреблять в пищу с 12 июня по 11 июля.