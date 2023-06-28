В июле украинцы отмечают Рождество: календарь церковных праздников на месяц

В этом месяце — праздник Петра и Павла, а также дни памяти княгини Ольги и Владимира Великого

Во второй месяц лета-2023 христиане восточного обряда отмечают несколько важных праздников и памятных дат, включая Рождество Иоанна Предтечи, апостолов Петра и Павла, а также День памяти Владимира Великого.

Какие еще православные праздники впереди, узнайте из материала "Телеграфа". Вашему вниманию календарь религиозных праздников на июль 2023 года.

Православный календарь на июль 2023

Главные даты церковного календаря в июле 2023

Главные церковные праздники в июле 2023

2 июля — всех святых украинского народа, апостола Иуды, брата Господня

7 июля — Рождество Иоанна Предтечи (Крестителя)

9 июля — святого пророка Давида

10 июля — святого пророка Сампсона

11 июля — последний день Петрова поста

12 июля — апостолов Петра и Павла

13 июля — Собор 12-ти апостолов

23 июля — преподобного Антония Печерского

24 июля — день памяти княгини Ольги

28 июля — день памяти Владимира Великого

К слову, с 1 сентября многие важные церковные праздники полностью перейдут на новоюлианский календарь. Узнайте, когда украинцы будут отмечать День Святого Николая, Рождество, Покров и другие важные православные события.

Напомним, что сейчас у православных верующих длится Петров пост. Ранее "Телеграф" рассказывал, что строго запрещено употреблять в пищу в этот период.