Ивана Купала 2023: что нужно сделать 7 июля, чтобы привлечь в жизнь удачу и благополучие

Христиане восточного обряда отмечают в этот день Рождество Иоанна Крестителя

В соответствии с церковным календарем, 7 июля православная церковь отмечается Рождество Иоанна Предтечи (Крестителя), по легенде, он предшествовал Иисусу Христу и предсказал его приход, а затем крестил Сына Божьего в реке Иордан. А у славян с 6 на 7 июля отмечался языческий народный праздник солнцеворота, известный нам как Ивана Купала.

Славяне в это время отмечали приход лета и силу природы. Основными символами Ивана Купала были огонь, вода и цветы. Люди запускали горящие факелы в небо, перепрыгивали через костры и купались в реках и озерах. Это было связано с верой в очищение и обновление. В рамках традиций также проводились поиски цветов, трав и тайных сокровищ. Во время праздника пели песни, танцевали и устраивали народные гуляния. Важным аспектом было поклонение богам и произношение молитв с просьбами, а также использование любовных заговоров.

По старой легенде, во время ночи перед Иваном Купалой расцветает папоротник. Тот, кто сумеет найти это волшебное растение, обретет способность разглядеть сокровища, скрытые под землей, и научится понимать язык животных. А радость на Ивана Купала, улыбка и веселье подарят удачу и благополучие.

Что нельзя делать 7 июля на Ивана Купала

Проводить весь день в полном одиночестве и молчании — нечистые силы преследуют таких людей и причиняют им вред.

Поднимать с земли чужие деньги — это может привести к нищете.

Грустить, страдать или унывать — плохое настроение будет сопровождать человека надолго.

Стричься, краситься или проводить другие манипуляции с волосами — будут плохо расти.

Жаловаться на свою жизнь, судьбу, здоровье — это только ухудшит ситуацию.

Напомним, что сейчас у православных верующих длится Петров пост. Ранее "Телеграф" рассказывал, что строго запрещено употреблять в пищу в этот период.