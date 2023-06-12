Петров пост 2023: что можно и нельзя есть с 12 июня, календарь питания

Основная задача поста, чтобы подготовить христиан к наступающему празднику Петра и Павла

С понедельника, 12 июня, согласно церковному календарю, у христиан восточного обряда начинается Петров пост, который еще называют Петропавловский пост, Апостольский пост или Петровка. Он начинается сразу после окончания Троицкой недели, после Собора всех святых.

В этом году Петров пост длится до 11 июля, накануне великого православного праздника Петра и Павла, который ежегодно приходится на 12 июля. Обычно продолжительность Петрова поста может колебаться от 8 до 42 дней.

Во время периода поста, верующие почитают святых Петра и Павла и стремятся достичь своей собственной духовной чистоты, прибегая к молитве и ограничению своих собственных желаний. Это особенно касается пищи, когда верующие исключают из своего рациона или ограничивают потребление мяса, молочных продуктов, яиц, алкоголя и прочих продуктов, полученных от животных.

Что можно есть в Петров пост 2023

Согласно церковным традициям, рыба может быть употреблена в любой день поста, за исключением среды и пятницы. Подобные ограничения являются символическим отказом от материальных наслаждений и выражением стремления к духовному развитию и силе воли.

Календарь питания на Петров пост 2023

Понедельник

Можно употреблять горячие блюда, которые готовятся без использования масла.

Вторник

Можно употреблять блюда из грибов и рыбы. Разрешено употреблять масло.

Среда

Суровый день поста. Допускается только сухое питание, то есть исключение любой пищи, кроме сухой.

Четверг

Можно употреблять рыбу и морепродукты.

Пятница

Суровый день поста. Допускается только сухое питание.

Суббота

Можно употреблять блюда из рыбы и грибов. Разрешено употреблять масло.

Воскресенье

Можно употреблять рыбу и другие песни, горячие блюда с добавлением масла.

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