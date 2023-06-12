Петров пост 2023: что можно и нельзя есть с 12 июня, календарь питания
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Основная задача поста, чтобы подготовить христиан к наступающему празднику Петра и Павла
С понедельника, 12 июня, согласно церковному календарю, у христиан восточного обряда начинается Петров пост, который еще называют Петропавловский пост, Апостольский пост или Петровка. Он начинается сразу после окончания Троицкой недели, после Собора всех святых.
В этом году Петров пост длится до 11 июля, накануне великого православного праздника Петра и Павла, который ежегодно приходится на 12 июля. Обычно продолжительность Петрова поста может колебаться от 8 до 42 дней.
Во время периода поста, верующие почитают святых Петра и Павла и стремятся достичь своей собственной духовной чистоты, прибегая к молитве и ограничению своих собственных желаний. Это особенно касается пищи, когда верующие исключают из своего рациона или ограничивают потребление мяса, молочных продуктов, яиц, алкоголя и прочих продуктов, полученных от животных.
Что можно есть в Петров пост 2023
Согласно церковным традициям, рыба может быть употреблена в любой день поста, за исключением среды и пятницы. Подобные ограничения являются символическим отказом от материальных наслаждений и выражением стремления к духовному развитию и силе воли.
Календарь питания на Петров пост 2023
Понедельник
- Можно употреблять горячие блюда, которые готовятся без использования масла.
Вторник
- Можно употреблять блюда из грибов и рыбы. Разрешено употреблять масло.
Среда
- Суровый день поста. Допускается только сухое питание, то есть исключение любой пищи, кроме сухой.
Четверг
- Можно употреблять рыбу и морепродукты.
Пятница
- Суровый день поста. Допускается только сухое питание.
Суббота
- Можно употреблять блюда из рыбы и грибов. Разрешено употреблять масло.
Воскресенье
- Можно употреблять рыбу и другие песни, горячие блюда с добавлением масла.
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