У липні українці відзначають Різдво: календар церковних свят на місяць

Цього місяця — свято Петра та Павла, а також дні пам’яті княгині Ольги та Володимира Великого

У другий місяць літа-2023 християни східного обряду відзначають кілька важливих свят та пам’ятних дат, включаючи Різдво Іоанна Предтечі, апостолів Петра та Павла, а також День пам’яті Володимира Великого.

Які ще православні свята попереду, дізнайтесь із матеріалу "Телеграфу". До вашої уваги календар релігійних свят на липень 2023 року.

Православний календар на липень 2023

Головні дати церковного календаря у липні 2023 року

Головні церковні свята у липні 2023 року

2 липня – усіх святих українського народу, апостола Юди, брата Господнього

7 липня — Різдво Іоанна Предтечі (Хрестителя)

9 липня — святого пророка Давида

10 липня — святого пророка Сампсона

11 липня — останній день Петрова посту

12 липня — апостолів Петра та Павла

13 липня — Собор 12 апостолів

23 липня — преподобного Антонія Печерського

24 липня — день пам’яті княгині Ольги

28 липня — день пам’яті Володимира Великого

До речі, з 1 вересня багато важливих церковних свят повністю перейдуть на новоюліанський календар. Дізнайтеся, коли українці відзначатимуть День Святого Миколая, Різдво, Покров та інші важливі православні події.

Нагадаємо, що зараз у православних вірян триває Петрів піст. Раніше "Телеграф" розповідав, що суворо заборонено вживати у їжу в цей період.