Петрів піст 2023: що в жодному разі не можна робити в цей суворий період

Не можна в цей період ні одружуватися, ні стригтися

З 12 червня 2023 року у православних вірян починається Петрів (Апостольський) піст, який триватиме до 11 липня. Цей період присвячений духовній практиці та помірності, щоб підготуватися до святкування Дня Петра та Павла, який незмінно відзначається 12 липня.

У Петрів піст важливо для християн зберігати традиції і дотримуватися списку дозволених продуктів. "Телеграф" розповідає про заборони, яких слід дотримуватись під час посту.

Петрів піст 2023: що можна, а що їсти не можна

Літній Петрів піст передбачає певну свободу у виборі їжі: заборонено їсти лише м’ясо, молочні продукти та яйця. Риба допускається, але у середу та п’ятницю її вживання заборонено. Вівторок і четвер є днями, коли можна вживати в їжу олію. Під час посту заборонено пити алкоголь, проте допускається вживання вина у невеликих кількостях.

Що не можна робити в Петрів піст 2023

Вінчатися та одружуватися, хрестити дітей.

Давати гроші в борг.

Займатися ворожінням.

Стригти волосся, нігті.

Шити, в’язати, займатись рукоділлям.

Працювати після заходу сонця.

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