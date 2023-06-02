Коли відзначаємо Трійцю: дати свят у 2023 та 2024 роках

Дата святкування П’ятидесятниці випадає на 50-й день після Великодня

Трійця входить до дванадцяти найважливіших свят для християн західного та східного обрядів. Головний день у церковному календарі на червень також називають Зелена неділя та П’ятидесятниця. Дата святкування Трійці не є фіксованою та змінюється щоразу.

"Телеграф" розповідає, коли відзначається День Святої Трійці у 2023 і 2024 роках та чи зміниться дата святкування у зв’язку із запровадженням нового календаря, про що напередодні повідомила Православна церква України.

Свято Трійці символізує потрійність Бога, єдність Отця, Сина та Святого Духа. Біблійні перекази свідчать, що на 50-й день після того, як Ісус Христос воскрес, перед апостолами з’явився Святий Дух (саме тому існує назва свята – День зішестя Святого Духа). Чудовим чином учні Христа заговорили різними мовами, завдяки чому почали просвітлювати людей по всьому світу та долучати до християнської віри. Реформа церковного календаря в Україні не торкнеться святкування Трійці, як і Великодня, оскільки дати цих свят є перехідними.

Коли Трійця у 2023 році

День святкування Трійці відраховується від Великодня, має пройти 50 днів. Так, у 2023 році християни східного обряду зустріли Воскресіння Господнє 16 квітня, відповідно День Зішестя Святого Духа випадає на неділю, 4 червня. Християни західного обряду відзначали Великдень, так званий католицький, раніше, тому П’ятидесятниця вже минула, 28 травня 2023 року.

Коли Трійця у 2024 році

Православні у 2024 році відзначатимуть Великдень 5 травня, а Трійцю – 24 червня. Християни західного обряду: 31 березня та 19 травня Великдень і Трійця відповідно.

Раніше "Телеграф" розповідав, що напередодні П’ятидесятниці віряни святкують Троїцьку батьківську суботу. Цього дня люди приходять до могил батьків та покладають квіти на честь пам’яті про рідних.