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Коли День Конституції України: календар основних свят на червень

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Червень багатий на важливі дати
Червень багатий на важливі дати. Фото Телеграф

У червні буде вісім вихідних днів

Літо розпочинається зі свята – Дня захисту дітей, яке відзначають у всьому світі. У червні на українців чекає одна з важливих державних дат – День Конституції України. Щоправда, на додаткові вихідні очікувати не варто, оскільки в країні продовжує діяти військовий стан.

"Телеграф" розповідає, скільки вихідних днів чекає на українців у червні та які дати відзначаються в Україні в перший літній місяць. Для зручності ви можете скористатися нашим календарем свят на червень 2023 року.

Вихідні у червні-2023 в Україні

Перший літній місяць передбачає вісім вихідних та 22 робочі дні. У зв’язку з військовим становищем у країні скорочених чи додаткових вихідних не передбачено.

Вихідні дні: 3-4, 10-11, 17-18, 24-25 червня.

Робочі дні: 1-2, 5-9, 12-16, 19-23, 26-30 червня.

Додаткові вихідні: немає.

Скорочені робочі дні: немає.

Свята у червні-2023 в Україні

Свята у червні-2023 в Україні
Календар свят на червень
  • 1 червня – День захисту дітей.
  • 4 червня – Трійця.
  • 5 червня – Всесвітній день довкілля.
  • 6 червня – День журналіста.
  • 8 червня – Всесвітній день океанів.
  • 9 червня – Міжнародний день друзів.
  • 11 червня – День працівників легкої промисловості.
  • 12 червня – День працівників фондового ринку.
  • 14 червня – Всесвітній день донора.
  • 18 червня – День медичного працівника.
  • 19 червня – День фермера.
  • 20 червня – Всесвітній день біженців.
  • 22 червня – День скорботи та вшанування пам’яті жертв війни в Україні.
  • 23 червня – День державної служби України.
  • 25 червня – День митника України.
  • 28 червня – День Конституції України.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні діятиме новий церковний календар: ПЦУ зробила до цього важливий крок. Водночас, стару традицію літочислення, якою користувалися церкви в Україні, поки що не скасовують.

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#Календар #Свята #Червень