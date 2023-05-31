Коли День Конституції України: календар основних свят на червень

У червні буде вісім вихідних днів

Літо розпочинається зі свята – Дня захисту дітей, яке відзначають у всьому світі. У червні на українців чекає одна з важливих державних дат – День Конституції України. Щоправда, на додаткові вихідні очікувати не варто, оскільки в країні продовжує діяти військовий стан.

"Телеграф" розповідає, скільки вихідних днів чекає на українців у червні та які дати відзначаються в Україні в перший літній місяць. Для зручності ви можете скористатися нашим календарем свят на червень 2023 року.

Вихідні у червні-2023 в Україні

Перший літній місяць передбачає вісім вихідних та 22 робочі дні. У зв’язку з військовим становищем у країні скорочених чи додаткових вихідних не передбачено.

Вихідні дні: 3-4, 10-11, 17-18, 24-25 червня.

Робочі дні: 1-2, 5-9, 12-16, 19-23, 26-30 червня.

Додаткові вихідні: немає.

Скорочені робочі дні: немає.

Свята у червні-2023 в Україні

Календар свят на червень

1 червня – День захисту дітей.

– День захисту дітей. 4 червня – Трійця.

– Трійця. 5 червня – Всесвітній день довкілля.

– Всесвітній день довкілля. 6 червня – День журналіста.

– День журналіста. 8 червня – Всесвітній день океанів.

– Всесвітній день океанів. 9 червня – Міжнародний день друзів.

– Міжнародний день друзів. 11 червня – День працівників легкої промисловості.

– День працівників легкої промисловості. 12 червня – День працівників фондового ринку.

– День працівників фондового ринку. 14 червня – Всесвітній день донора.

– Всесвітній день донора. 18 червня – День медичного працівника.

– День медичного працівника. 19 червня – День фермера.

– День фермера. 20 червня – Всесвітній день біженців.

– Всесвітній день біженців. 22 червня – День скорботи та вшанування пам’яті жертв війни в Україні.

– День скорботи та вшанування пам’яті жертв війни в Україні. 23 червня – День державної служби України.

– День державної служби України. 25 червня – День митника України.

– День митника України. 28 червня – День Конституції України.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні діятиме новий церковний календар: ПЦУ зробила до цього важливий крок. Водночас, стару традицію літочислення, якою користувалися церкви в Україні, поки що не скасовують.