Коли День Конституції України: календар основних свят на червень
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У червні буде вісім вихідних днів
Літо розпочинається зі свята – Дня захисту дітей, яке відзначають у всьому світі. У червні на українців чекає одна з важливих державних дат – День Конституції України. Щоправда, на додаткові вихідні очікувати не варто, оскільки в країні продовжує діяти військовий стан.
"Телеграф" розповідає, скільки вихідних днів чекає на українців у червні та які дати відзначаються в Україні в перший літній місяць. Для зручності ви можете скористатися нашим календарем свят на червень 2023 року.
Вихідні у червні-2023 в Україні
Перший літній місяць передбачає вісім вихідних та 22 робочі дні. У зв’язку з військовим становищем у країні скорочених чи додаткових вихідних не передбачено.
Вихідні дні: 3-4, 10-11, 17-18, 24-25 червня.
Робочі дні: 1-2, 5-9, 12-16, 19-23, 26-30 червня.
Додаткові вихідні: немає.
Скорочені робочі дні: немає.
Свята у червні-2023 в Україні
- 1 червня – День захисту дітей.
- 4 червня – Трійця.
- 5 червня – Всесвітній день довкілля.
- 6 червня – День журналіста.
- 8 червня – Всесвітній день океанів.
- 9 червня – Міжнародний день друзів.
- 11 червня – День працівників легкої промисловості.
- 12 червня – День працівників фондового ринку.
- 14 червня – Всесвітній день донора.
- 18 червня – День медичного працівника.
- 19 червня – День фермера.
- 20 червня – Всесвітній день біженців.
- 22 червня – День скорботи та вшанування пам’яті жертв війни в Україні.
- 23 червня – День державної служби України.
- 25 червня – День митника України.
- 28 червня – День Конституції України.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні діятиме новий церковний календар: ПЦУ зробила до цього важливий крок. Водночас, стару традицію літочислення, якою користувалися церкви в Україні, поки що не скасовують.