Рада поставила крапку у питанні доплат військовим: хто скільки отримуватиме

Обговорення тривали 2 з половиною місяці

У середу, 28 червня, Верховна Рада ухвалила у другому читанні та цілому законопроект №9342 про доплати військовим під час військового стану, який має виправити закон про повернення виплат 30 000 гривень. Рішення підтримали 311 народних депутатів.

Про це повідомив народний депутат України, член Комітету Верховної Ради з питань податкової та фінансової політики Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

Головне положення законопроекту залишилося без змін – щомісячна додаткова винагорода військовослужбовцям від 30 000 до 100 000 грн пропорційно до часу виконання бойових (спеціальних) завдань у порядку, розмірах та умовах, встановлених Кабінетом міністрів.

Військові термінової служби отримуватимуть 6 тисяч гривень на місяць, курсанти – 2350 гривень на місяць.

Крім того, згідно із законом військові матимуть до 30 днів відпустки та до 10 днів додаткової відпустки за сімейними обставинами. Курсанти матимуть до 10 днів зимової відпустки та до 20 днів літньої.

Законопроект також передбачає заборону на участь у веденні бойових дій для мобілізованих базової військової підготовки, які не пройшли курс. Мінімальний термін проходження базової військової підготовки – не менше одного місяця.

У другому читанні до документа було додано ряд положень. Зокрема, пораненим, які визнані непридатними до військової служби та зараховані у розпорядження відповідних командирів, два місяці здійснюватимуться виплати за останньою посадою, з 3-го місяця до закінчення розпорядження – додаткова виплата 20 100 грн на місяць у порядку, встановленому Кабінетом міністрів.

Родичам померлих внаслідок поранення передбачено одноразову виплату у розмірі 100 тисяч грн.

Важко пораненим на лікуванні, полоненим та зниклим безвісти передбачено щомісячну додаткову винагороду у розмірі 100 тисяч грн.

Іншим категоріям військових передбачені такі виплати:

додаткова винагорода у розмірі 6000 грн для строковиків пропорційно до часу проходження військової служби;

щомісячну винагороду 2 350 грн курсантам військових вузів;

інструкторам – не менше ніж 15 000 грн.

Нагадаємо, 10 квітня 2023 року Рада проголосувала за повернення надбавки для військових у розмірі 30 000 грн, проте цей законопроект так і не набув чинності. Відкласти законопроект закликали міністр оборони Олексій Резніков, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний, начальник Генерального Штабу ЗСУ Сергій Шаптала, голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко, командувач Нацгвардії Юрій Лебідь, голова СБУ Василь Малюк. Це змусило парламент переглянути своє рішення. І ось тепер через 2,5 місяці проголосовані правки до закону й у цьому питанні поставлено крапку.

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