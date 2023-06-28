Рада поставила точку в вопросе доплат военным: кто сколько будет получать

Обсуждения длились два с половиной месяца

В среду, 28 июня, Верховная Рада приняла во втором чтении и целом законопроект №9342 о доплатах военным во время военного положения, который должен исправить закон о возврате выплат 30 000 гривен. Решение поддержали 311 народных депутатов.

Об этом сообщил народный депутат Украины, член Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и финансовой политики Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Главное положение законопроекта осталось без изменений – ежемесячное дополнительное вознаграждение военнослужащим от 30 000 до 100 000 грн пропорционально времени выполнения боевых (специальных) задач в порядке, размерах и условиях, установленных Кабинетом министров.

Военные срочной службы будут получать 6 тысяч гривен в месяц, курсанты – 2350 гривен в месяц.

Кроме того, согласно закону военные будут иметь до 30 дней отпуска и до 10 дней дополнительного отпуска по семейным обстоятельствам. Курсанты будут иметь до 10 дней зимнего отпуска и до 20 дней летнего.

Законопроект также предусматривает запрет на участие в ведении боевых действий для мобилизованных, не прошедших курс базовой военной подготовки. Минимальный срок прохождения базовой военной подготовки – не менее одного месяца.

Во втором чтении в документ был добавлен ряд положений. В частности, раненым, которые признаны непригодными к военной службе и зачислены в распоряжение соответствующих командиров, два месяца будут осуществляться выплаты по последней занимаемой должности, с 3-го месяца до окончания распоряжения – дополнительная выплата 20 100 грн в месяц в порядке, установленном Кабинетом министров.

Родственникам умерших в результате ранения предусмотрена единовременная выплата в размере 100 тысяч грн.

Тяжело раненым на лечении, пленным и пропавшим без вести предусмотрено ежемесячное дополнительное вознаграждение в размере 100 тысяч грн.

Другим категориям военных предусмотрены следующие выплаты:

дополнительное вознаграждение в размере 6000 грн для срочников пропорционально времени прохождения военной службы;

ежемесячное вознаграждение 2 350 грн курсантам военных вузов;

инструкторам – не менее 15 000 грн.

Напомним, 10 апреля 2023 года Рада проголосовала за возвращение надбавки для военных в размере 30 000 грн, однако этот законопроект так и не вступил в силу. Отложить законопроект призвали министр обороны Алексей Резников, министр внутренних дел Игорь Клименко, Главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный, начальник Генерального Штаба ВСУ Сергей Шаптала, глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко, командующий Нацгвардией Юрий Лебедь, глава СБУ Василий Малюк. Это заставило парламент пересмотреть свое решение. И вот теперь, спустя 2,5 месяца проголосованы правки к закону и в этом вопросе поставлена точка.

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