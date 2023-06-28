"Це неетично": Олена Зеленська відверто про те, чи радиться з нею чоловік по роботі

У рамках дискусії подружжя може обговорювати питання, що хвилюють усіх українців

Президент України Володимир Зеленський не радиться зі своєю дружиною з питань державного управління. На ці теми вони вважають за краще не говорити, оскільки між ними "величезна прірва у знаннях".

Про це перша леді Олена Зеленська розповіла в інтерв’ю газеті РБК-Україна.

Журналісти поцікавилися, чи правдиві розмови в суспільстві про те, що Зеленська є чи не найголовнішим радником свого чоловіка, а її вплив на державні процеси значно більший, ніж це притаманне першій леді України або в будь-якій іншій країні світу.

"Я думаю, що це перебільшення. Хтось, мабуть, дуже хотів зробити мені комплімент. Але я точно не впливаю на державні процеси – сто відсотків. Я можу ініціювати якісь речі, можу їх підтримувати, але це стосується лише гуманітарних, соціальних сфер тощо. Володимир Зеленський як президент зі мною не радиться", — зазначила вона.

Дружина президента України вважає за правильне, що глава держави не радиться з нею щодо будь-яких важливих рішень.

"По-перше, я не могла б дати йому експертну раду, між нами величезна прірва у знаннях, які в нього є зараз і які б я могла йому додати. І це неетично", — каже дружина гаранта.

Олена Зеленська також додала, що її чоловікові лежить велика відповідальність і вона, своєю чергою, не може давати йому поради з питань державного управління, оскільки це неправильно. Водночас вона додала, що якісь теми вони можуть лише обговорити.

"Так, ми щось обговорюємо. У рамках дискусії ми можемо обговорювати питання, що хвилюють усіх українців, у нас багато дискусійних питань у суспільстві, з яких ми можемо сперечатися, можемо погоджуватися. Але це не означає, що те, що ми сказали друг другу, потім стане якимось рішенням або вплине на його думку при ухваленні рішень", — підсумувала перша леді.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що російські окупанти запустили новий фейк і цього разу він був про Олену Зеленську. Пропагандисти запустили в мережу інформацію, що перша леді нібито має ізраїльське громадянство.