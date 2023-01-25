"Не змінився. Він той самий": Олена Зеленська тепло привітала чоловіка з днем народження

Однією з перших сьогодні Зеленського привітала його дружина

Перша леді України Олена Зеленська зворушливо привітала свого чоловіка – президента Володимира Зеленського, який сьогодні, 25 січня, святкує свій 45-й день народження.

Привітання було опубліковано на офіційній сторінці дружини глави держави у Facebook.

"Мене часто запитують, як ти змінився за цей рік. І я завжди відповідаю: Не змінився. Він той самий. Той самий хлопець, якого я зустріла, коли нам було по сімнадцять", — написала Зеленська.

Дружина іменинника написала, що зараз її чоловік усміхається не так часто, як раніше і побажала йому якнайбільше причин для посмішки.

"Насправді дещо змінилося: ти набагато менше усміхаєшся нині... Я бажаю тобі більше причин для посмішки. І ти знаєш, що для цього потрібно. Ми всі знаємо", — йдеться у привітанні.

Також Зеленська побажала чоловікові міцного здоров’я.

"Упертості в тебе вистачить. Головне — щоб вистачило здоров’я. Будь здоровий, будь ласка! Я хочу завжди посміхатися разом з тобою. Подаруй мені цю можливість!" — такими словами завершила привітання дружина Володимира Зеленського.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як Володимир Зеленський змінювався від юнака до президента нашої країни, де зараз триває страшна війна.