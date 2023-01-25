"Не изменился. Он тот же": Елена Зеленская тепло поздравила мужа с днем рождения

Одной из первых сегодня Зеленского поздравила его жена

Первая леди Украины Елена Зеленская трогательно поздравила своего супруга — президента Владимира Зеленского, который сегодня, 25 января, празднует свой 45-й день рождения.

Поздравление было опубликовано на официальной странице жены главы государства в Facebook.

"Меня часто спрашивают, как ты изменился за этот год. И я всегда отвечаю: Не изменился. Он тот же. Тот самый парень, которого я встретила, когда нам было по семнадцать", — написала Зеленская.

Супруга именинника написала, что сейчас ее муж улыбается не так часто, как раньше, и пожелала ему как можно больше причин для улыбки.

"На самом деле кое-что изменилось: ты гораздо меньше улыбаешься ныне… Я желаю тебе больше причин для улыбки. И ты знаешь, что для этого нужно. Мы все знаем", — говорится в поздравлении.

Также Зеленская пожелала мужу крепкого здоровья.

"Упрямства тебе хватит. Главное – чтобы хватило здоровья. Будь здоров, пожалуйста! Я хочу всегда улыбаться вместе с тобой. Подари мне эту возможность!", — такими словами завершила поздравление супруга Владимира Зеленского.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как Владимир Зеленский менялся от юноши до президента нашей страны, в которой сейчас идет страшная война.