"Это неэтично": Елена Зеленская откровенно о том, советуется ли с ней муж по работе

В рамках дискуссии супруги могут обсуждать вопросы, волнующие всех украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский не советуется со своей супругой по вопросам государственного управления. На эти темы они предпочитают не говорить, так как между ними "огромная пропасть в знаниях".

Об этом первая леди Елена Зеленская рассказала в интервью изданию РБК-Украина.

Журналисты поинтересовались, правдивы ли разговоры в обществе о том, что Зеленская является едва лине главным советом своего супруга, а ее влияние на государственные процессы значительно больше, нежели это присуще первой леди Украины или в любой другой стране мира.

"Я думаю, что это преувеличение. Кто-то, пожалуй, очень хотел сделать мне комплимент. Но я точно не влияю на государственные процессы – сто процентов. Я могу инициировать какие-то вещи, могу их поддерживать, но это касается только гуманитарных, социальных сфер и так далее. Владимир Зеленский как президент со мной не советуется", — отметила она.

Супруга президента Украины считает правильным, что глава государства не советуется с ней насчет каких-либо важных решений.

"Во-первых, я бы не могла дать ему экспертный совет, между нами огромная пропасть в знаниях, которые у него есть сейчас и которые бы я могла ему добавить. И это неэтично", — говорит жена гаранта.

Елена Зеленская также добавила, что на ее супруге лежит большая ответственность и она в свою очередь не может давать ему советы в вопросах государственного управления, поскольку это неправильно. В то же время она добавила, что какие-то темы они могут лишь обсудить.

"Да, мы что-то обсуждаем. В рамках дискуссии мы можем обсуждать вопросы, волнующие всех украинцев, у нас много дискуссионных вопросов в обществе, по которым мы можем спорить, можем соглашаться. Но это не значит, что то, что мы сказали друг другу, потом станет каким-нибудь решением или повлияет на его мнение при принятии решений", — подытожила первая леди.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что российские оккупанты запустили новый фейк и на сей раз он был о Елене Зеленской. Пропагандисты запустили в сеть информацию, что у у первой леди якобы есть израильское гражданство.