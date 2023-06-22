"Фотошоп" подвел: россияне запустили новый фейк о Зеленской, но традиционно облажались

Что не так с новым фейком россиян

Российские пропагандисты запустили в сети новый фейк о том, что у первой леди Украины есть израильское гражданство.

Соответствующий снимок был распространен по российском сегменте сети, а "Телеграф" разобрал, почему это фейк.

В частности внимание привлекают все надписи на иврите — все они написаны слева-направо, как это делается в большинстве языков мира, однако на иврите слова пишутся справа-налево.

Примечательно, что это частая ошибка для фоторедактора Photoshop, который автоматически отзеркаливает слова. Таким образом это все равно, что если бы на украинском языке фамилия первой леди была написана как "Акьснелез"

Более очевидной промашкой авторов фейка является даты на "паспорте". Как видно на картинке, датой выдачи "документа" значится 19 июня 2023 года, в то время как его срок годности истекает днем раньше — 18 июня 2023 года.

Кроме того, любопытным также является то, что "паспорт" не является биометрическим.

Как сообщалось ранее, россияне в последнее время выдают огромное количество новых фейков, о якобы гибели главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, а затем и главы разведки Кирилла Буданова.

Но вместе с тем пропагандисты продолжают распространять "нестареющую классику" о боевых комарах прямиком из американских биолабораторий.