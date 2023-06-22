"Фотошоп" підвів: росіяни запустили новий фейк про Зеленську, але традиційно облажалися

Що не так із новим фейком росіян

Російські пропагандисти запустили в мережі новий фейк про те, що перша леді України має ізраїльське громадянство.

Відповідний знімок був поширений в російському сегменті мережі, а "Телеграф" розібрав, чому це фейк.

Зокрема, увагу привертають усі написи на івриті — всі вони написані зліва-направо, як це робиться в більшості мов світу, проте на івриті слова пишуться справа-наліво.

Примітно, що це типова помилка для фоторедактора Photoshop, який автоматично віддзеркалює слова. Таким чином це все одно, що якби українською мовою прізвище першої леді було написане як "Аксьнелез"

Найбільш очевидним промахом авторів фейку є дати на "паспорті". Як видно на картинці, датою видачі "документа" значиться 19 червня 2023, тоді як його термін придатності закінчується днем раніше — 18 червня 2023 року.

Крім того, цікавим також є те, що паспорт не є біометричним.

Як повідомлялося раніше, росіяни останнім часом видають величезну кількість нових фейків, про нібито загибель головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, а потім і голови розвідки Кирила Буданова.

Але водночас пропагандисти продовжують розповсюджувати "нестаріючу класику" про бойових комарів прямо з американських біолабораторій.