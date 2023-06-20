"Не муляж": Буданов з’явився на публіці, фото

Начальник ГУР зустрівся із послом Японії

Попри численні фейки росіян про "смерть" головного розвідника України Кирила Буданова, він живий і здоровий, а на підтвердження цього з’явилися його нові фото.

Фотографію голови ГУР МО опублікувала перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

За словами чиновниці, вони разом із Будановим провели зустріч із послом Японії в Україні Мацудою Кунінорі.

"Дискутували, обмінювалися думками, планували з послом Японії в Україні паном Мацудою Кунінорі", — розповідає Джапарова.

Вона також зазначила, що всі учасники зустрічі зараз живі та здорові.

"Не муляж, усі учасники зустрічі живі та здорові", — наголошує заступник міністра, натякаючи на розвінчання фейку від російської пропаганди, яка заявляла, що голова ГУР МО загинув.

Нагадаємо, що наразі начальник української розвідки вже і сам відреагував на свою "загибель". Він заявив, що ставиться до російських фейків з гумором і пожартував на цю тему.

Також ми повідомляли про те, як головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний реагує на вкиди росіян про свою "смерть" чи "поранення".