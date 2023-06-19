Буданов прокоментував свою "загибель" і розповів про "загін безсмертних"

Кирило Буданов не сприймає всерйоз фейки росіян про його знищення

Глава української розвідки прокоментував фейки росіян про його "смерть" чи "тяжкі поранення". За його словами, в Україні формують "загін безсмертних", які переслідуватимуть росіян у страшних снах.

Про це він розповів у інтерв’ю Kyiv Post. Чутки про загибель головного розвідника України почали розповсюджувати російські пропагандисти після ракетного удару по Києву 29 червня.

На російському телебаченні навіть заявили, що про смерть Кирила Буданова нібито повідомили українські ЗМІ. А один із головних пропагандистів Кремля володимир соловйов повідомив, що глава української розвідки живий, але перебуває в комі і був транспортований до Німеччини з тяжкою травмою голови. Раніше пропагандисти заявляли, що нібито вбили одразу трьох воєначальників ЗСУ.

Кирило Буданов нарешті відреагував на чергові фейки росіян та поспілкувався з журналістами. На такі заяви глава розвідки реагує з гумором.

"Зараз в Україні створюється спеціальний загін безсмертних командувачів – Валерій Залужний, я, Степан Бандера, Симон Петлюра, Іван Мазепа. Тому у росіян та їх пропагандистів ще буде дуже багато роботи в нервовій, істеричній обстановці. Загін безсмертних уночі приходитиме у сни до російських обивателям, які прагнули захопити Україну, та їх кошмарити", — сказав він.

Раніше "Телеграф" розповідав, як Валерій Залужний реагує на російські фейки про свою загибель. Головнокомандувач ЗСУ не хотів ніяк коментувати безглузді чутки, але одна важлива деталь змусила його прокоментувати їх.