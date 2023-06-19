Буданов прокомментировал свою "гибель" и рассказал об "отряде бессмертных"

Кирилл Буданов не воспринимает всерьез фейки россиян о его уничтожении

Глава украинской разведки прокомментировал фейки россиян про его "смерть" или "тяжелые ранения". По его словам, в Украине формируют "отряд бессмертных", которые будут преследовать россиян в страшных снах.

Об этом он рассказал в интервью Kyiv Post. Слухи о гибели главного разведчика Украины стали распространять российские пропагандисты после ракетного удара по Киеву 29 июня.

На российском телевидении даже заявили, что о смерти Кирилла Буданова якобы сообщили украинские СМИ. А один из главных пропагандистов Крелмя владимир соловьев сообщил, что глава украинской разведки жив, но находится в коме и был транспортирован в Германию с тяжелой травмой головы. Ранее пропагандисты заявляли, что якобы убили сразу троих военоначальников ВСУ.

Кирилл Буданов наконец-то отреагировал на очередные фейки россиян и пообщался с журналистами. На подобные заявления глава разведки реагирует с юмором.

"Сейчас в Украине создается специальный отряд бессмертных командующих – Валерий Залужный, я, Степан Бандера, Симон Петлюра, Иван Мазепа. Поэтому у россиян и их пропагандистов еще будет очень много работы в нервной, истерической обстановке. Отряд бессмертных будет ночью приходить во сны к российским обывателям, которые стремились захватить Украину, и их кошмарить", — сказал он.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как Валерий Залужный реагирует на российские фейки о своей гибели. Главнокомандующий ВСУ не хотел никак комментировать нелепые слухи, но одна важная деталь вынудила его прокомментировать их.