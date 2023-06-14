"Трепанация черепа Залужного": как главком ВСУ отреагировал на фантастический фейк россиян

Валерий Залужный не планировал реагировать на нелепые фейки, но из-за одной важной детали изменил свое решение

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный находит время, чтобы читать новости в интернете и именно оттуда он узнал, что россияне, оказывается, "ранили" его, а по некоторым данным и вовсе "убили". К таким сообщениям он относится с юмором и отвечать на них не видит никакого смысла.

Об этом рассказал известный журналист и полковник ВСУ, а также побратим Залужного Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц", пишет BBC News Украина.

Несмотря на позицию Залужного, пиковой стала выдуманная история с якобы трепанацией черепа. Когда российские "военкоры" начали распространять наглые фейки о том, что якобы Залужный перенес тяжелую операцию на мозге, а директор Службы внешней разведки рф сергей нарышкин заявил, что "россия получает информацию о состоянии здоровья главкома ВСУ, но не будет разглашать что-либо", Штефан предложил Залужному открыть "страшную тайну российской пропаганде".

Помимо радостных комментариев россиян в сети был более важный момент — сами украинцы стали переживать за состояние здоровья главкома ВСУ. И хотя Залужный не планировал реагировать, но ситуация зашла слишком далеко. Тогда было принято решение опубликовать ролик с участием главнокомандующего, чтобы показать, что он в порядке.

"Записали мы это видео и подумали, что (россияне) сейчас скажут: вот он сидит, значит, ранен. Мы сразу записали второе видео, где держит селфикамеру и, улыбаясь, говорит, что все хорошо, — рассказывает Штефан. – Залужный всегда смеется над такими историями. Мы привыкли, что (россияне) разное о нем говорят. Но мы здесь дождались пика маразма от русской пропаганды".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что российские пропагандисты так и не смогли определиться, что же по их выдумках случилась с Залужным. В середине мая "Российская газета" смело заявила, что Залужный и Сырский, оказывается, арестованы за неповиновение Зеленскому.