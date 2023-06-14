"Трепанація черепа Залужного": як головком ЗСУ відреагував на фантастичний фейк росіян

Валерій Залужний не планував реагувати на безглузді фейки, але через одну важливу деталь змінив своє рішення

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний знаходить час, щоб читати новини в інтернеті, і саме звідти він дізнався, що росіяни, виявляється, "поранили" його, а за деякими даними взагалі "вбили". До таких повідомлень він ставиться з гумором і відповідати на них не бачить жодного сенсу.

Про це розповів відомий журналіст і полковник ЗСУ, а також побратим Залужного Анатолій Штефан із позивним "Штірліц", пише ВВС News Україна.

Попри позицію Залужного, піковою стала вигадана історія з нібито трепанацією черепа. Коли російські "військкори" почали поширювати зухвалі фейки про те, що нібито Залужний переніс важку операцію на мозку, а директор Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін заявив, що "росія отримує інформацію про стан здоров’я головного комітету ВСУ, але не розголошуватиме що-небудь", Штефан запропонував Залужному відкрити "страшну таємницю російській пропаганді"

Крім радісних коментарів росіян, у мережі був важливіший момент — самі українці почали переживати за стан здоров’я головного комітету ЗСУ. І хоча Залужний не планував реагувати, але ситуація зайшла надто далеко. Тоді було ухвалено рішення опублікувати ролик за участю головнокомандувача, щоб показати, що він гаразд.

"Записали ми це відео і подумали, що (росіяни) зараз скажуть: ось він сидить, значить, поранений. Ми одразу записали друге відео, де тримає селфікамеру і, посміхаючись, каже, що все добре, — розповідає Штефан. — Залужний завжди сміється над такими історіями. Ми звикли, що (росіяни) різне про нього говорять. Але ми тут дочекалися піку маразму від російської пропаганди".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що російські пропагандисти так і не змогли визначитися, що ж за їхніми вигадками трапилося із Залужним. У середині травня "Російська газета" сміливо заявила, що Залужний і Сирський, виявляється, заарештовані за непокору Зеленському.