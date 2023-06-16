"Прошу СБУ заняться": известный военный обвинил Жданова в повторении российского фейка о Залужном

Штефан считает, что силовым органам следует обратить внимание на слова Жданова о Залужном

Военного эксперта Олега Жданова заподозрили в распространении фейка якобы об отстранении Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, который еще недавно по версии пропагандистских СМИ был отстранен от должности и арестован.

В противозаконных действиях эксперта подозревает офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан, который опубликовал фрагмент с речью Жданова о главкоме ВСУ.

В ролике на своем YouTube-канале военный эксперт рассуждал о том, какие в Генштабе ВСУ сейчас строят планы о месте главного удара во время контрнаступления. В ходе своей речи он сказал фразу о том, что "Залужного нужно вернуть к управлению".

"Возможно, если не придут к общему знаменателю… Ну, нужно вернуть Залужного к управлению войсками и тогда, я думаю, к общему знаменателю придут очень быстро. Нужно внимательно послушать, что скажет генерал Залужный. Понятно, что до конца этой недели боевая активность наших войск не будет повышаться", — заявил он.

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Штефан считает, что такие слова являются фейком, так как Залужный не был отстранен от исполнения своих обязанностей. Он также призвал соответствующие органы не оставлять без внимания слова Жданова.

"Служба безопасности Украины прошу привлечь к ответственности Олега Жданова о распространении фейка рашнпропаганден об отстранении от своих обязанностей Главнокомандующего ВС Украины Валерия Залужного", — написал он.

Ранее "Телеграф" писал о том, как Залужный отреагировал на фейк о себе от россиян.