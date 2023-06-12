Залужный в политике: СМИ рассказали, кто хочет затянуть главкома ВСУ на выборы

Залужный пока не торопится идти в большую политику

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, о котором россияне недавно запустили новый фейк, пока не принял окончательного решения идти в политику, но уже сейчас его в своих рядах видеть различные политические группы.

Как рассказал в комментарии "РБК-Украина" один из информированных собеседников, в частности его хотят пригласить в проект "Мрія", который собрал известных военных и ветеранов войны, таких как Юрий Гудыменко и Юлия "Тайра" Паевская.

"Надо понимать: в какой партии будет Залужный, это и будет главная "партия военных", кто бы там еще не был в списке", – отмечает источник.

Также собеседник рассказал, что хотел бы видеть в своих рядах Залужного и лидер политической силы "Европейская солидарность" Петр Порошенко. При этом главнокомандующий ВСУ дал понять, что если и примет решение в пользу политического будущего, то не будет работать со "старыми" партиями.

"Тем более, что и сам Залужный пытается дистанцироваться от любых политических сил. Но судя по тому, как эту тему – Порошенко и Залужный – обсуждают в команде Зеленского, они этого реально побаиваются", – сказал собеседник.

Ранее "Телеграф" писал о том, что следующие выборы в Раду могут состояться весной 2024 года.