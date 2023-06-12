Залужний у політиці: ЗМІ розповіли, хто хоче затягнути головкому ЗСУ на вибори

Залужний поки не поспішає йти у велику політику

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, про якого росіяни нещодавно запустили новий фейк, поки що не прийняв остаточного рішення йти в політику, але вже зараз його у своїх лавах бачити різні політичні групи.

Як розповів у коментарі "РБК-Україна" один із поінформованих співрозмовників, зокрема його хочуть запросити до проекту "Мрія", який зібрав відомих військових та ветеранів війни, таких як Юрій Гудименко та Юлія "Тайра" Паєвська.

"Треба розуміти: в якій партії буде Залужний, це і буде головна "партія військових", хто б там ще не був у списку", – зазначає джерело.

Також співрозмовник розповів, що хотів би бачити у своїх лавах Залужного та лідер політичної сили "Європейська солідарність" Петро Порошенко. При цьому головнокомандувач ЗСУ дав зрозуміти, що якщо й ухвалить рішення на користь політичного майбутнього, то не працюватиме зі "старими" партіями.

"Тим більше, що і сам Залужний намагається дистанціюватися від будь-яких політичних сил. Але, судячи з того, як цю тему – Порошенко та Залужний – обговорюють у команді Зеленського, вони цього реально побоюються", – сказав співрозмовник.

Раніше "Телеграф" писав про те, що наступні вибори до Ради можуть відбутися навесні 2024 року.