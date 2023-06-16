"Прошу СБУ зайнятися": відомий військовий звинуватив Жданова у повторенні російського фейку про Залужного

Штефан вважає, що силовим органам слід звернути увагу на слова Жданова про Залужне

Військового експерта Олега Жданова запідозрили у розповсюдженні фейку про Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, якого ще нещодавно за версією пропагандистських ЗМІ було усунуто з посади та заарештовано.

У протизаконних діях експерта підозрює офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан, який опублікував фрагмент із промовою Жданова про головкома ЗСУ.

У ролику на своєму YouTube-каналі військовий експерт міркував про те, які у Генштабі ЗСУ зараз будують плани про місце головного удару під час контрнаступу. У ході своєї промови він сказав фразу про те, що "Залужного треба повернути до управління".

"Можливо, якщо не прийдуть до спільного знаменника... Ну, треба повернути Залужного до управління військами і тоді, я думаю, до спільного знаменника прийдуть дуже швидко. Потрібно уважно послухати, що скаже генерал Залужний. Зрозуміло, що до кінця цього тижня бойова активність наших військ не підвищуватиметься", — заявив він.

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Штефан вважає, що такі слова є фейком, оскільки Залужний був відсторонений від виконання своїх обов’язків. Він також закликав відповідні органи не залишати поза увагою слова Жданова.

"Служба безпеки України прошу притягнути до відповідальності Олега Жданова про поширення фейку рашнпропаганден про усунення від своїх обов’язків Головнокомандувача ЗС України Валерія Залужного", — написав він.

Раніше Телеграф писав про те, як Залужний відреагував на фейк про себе від росіян.