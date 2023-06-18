Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко розповів, навіщо росія поширює фейки про смерть голови ГУР Міноборони

Наша пісня хороша, починай спочатку, або не пройшло із Залужним, пройде з Будановим.

Російська пропаганда запустила чергову, добре нам усім знайому ІПСО, про те, що одного з керівників силових відомств України хворий/убитий/тяжко поранений. І цього разу взялися за Буданова.

Нагадаю, що минулого разу російська пропаганда успішно "поховала", а потім ретранслювала фейки про тяжке поранення та "трепанацію черепа" Валерія Залужного. І навіть коли Залужний з’являвся на публіці, вони знаходили "фотошоп", "заготовки" та проводи апарату життєзабезпечення на фото та відео.

Після того, як живого Залужного стало непристойно багато, пропагандисти вирішили перейти на Буданова і ретранслювати аналогічну брехню про те, що голову ГУР МО України важко поранено в голову і перебуває в комі... Невже після "трепанації черепа"? Але в цій, несвіжій історії важливо інше.

Після того як усі російські пропагандистські майданчики облетіло дане "повідомлення" і на яке, начебто, і не варто було б звертати увагу, раптово починається чергова хвиля, мовляв, німецьке видання Stern підтвердило важке поранення і кому Буданова, який перебуває в одній із клінік Німеччини!

Здавалося б, ну якщо вже Stern пише, то саме видання яке "прославилося" свого часу "щоденниками Гітлера", то тут точно, поранення, трепанація, кома і друге пришестя. Але, ось невдача, якщо зайти на сайт Stern, то востаннє воно писало про Буданова 28 лютого!

Здавалося б, зі Stern, як незалежним та неупередженим західним джерелом фінт не вдався, який наступний крок? А наступний крок виявився зовсім несподіваним... На арену випустили "кандидата наук" Іллю Ківу, який з усією відповідальністю заявив — Буданов мертвий.

Цікаво, тепер, щоб відбивати брехню російської пропаганди, теж потрібно буде спеціально для цього робити фотографії та відеонотатки вже не із Залужним, а з Будановим? Хоча, який сенс? Все одно знайдуться "експерти" які заявлять, що це "двійник" чи "дипфейк" або ще щось...

Все це здається негідною уваги маренням від окупантів, але є невеликий психологічний нюанс. Така очевидна брехня ретранслюється як для внутрішнього споживача в росії, так і, на жаль, для зовнішнього, який знаходиться і в Україні. І, на жаль, такі фейки справді заходять.

На жаль, але в нашому інформаційному середовищі довгий час пульсували місцеві параноїки, які запитують "де Залужний?" Потім, після провалу вкидання зі смертю/пораненням, пішла хвиля маніпуляцій на тему "усунення" Залужного. Аналогічний сценарій, не здивуюсь, уже застосовують по Буданову.

І попри те, що на хід бойових дій ці фейки абсолютно не впливають, на внутрішнє середовище, вони все ж таки виявляються певний вплив. А все тому, що, на жаль, багато хто з нас так і не виробив критичного мислення та інформаційної гігієни.

Що ж до наших ворогів ... Якщо вони йдуть на те, що кожен день віртуально, то "вбивають", то "ранять", то Залужного, то Буданова, то ще когось (кому приготуватися?), то загалом у них з моральним настроєм все дуже погано, а то й гірше. Хоча чому "якщо" — це справді так, гірше.

Джерело: пост Коваленка в Telegram