Скандал з Ждановим набирає обертів: ще один відомий військовий звернувся до СБУ

Військовий каже, що експерт підігрує російській пропаганді

Скандал із заявою військового експерта, полковника запасу Олега Жданова про нібито усунення головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного від виконання обов’язків набирає обертів.

Після відомого військового Анатолія "Штірліца" Штефана на слова експерта звернув увагу офіцер ЗСУ та волонтер Мирослав Гай, який також закликав Службу безпеки перевірити його заяви щодо підігравання російській пропаганді.

"Я, як громадянин України, майор ЗСУ звертаюся до СБУ про перевірку громадянина Жданова, про роботу на російські спецслужби та поширення свідомо неправдивої інформації, яка підриває боєздатність ЗСУ та вводить в оману український народ", — написав він у себе у Facebook.

Військовослужбовець висловив думку, що такі заяви мають ознаки державної зради.

Нагадаємо, напередодні Жданов розповідав про те, що в Генштабі будують плани про головний удар під час контрнаступу та заявив, що "Залужного треба повернути до управління".

Варто зазначити, що у травні та на початку червня російська пропаганда поширювала фейки про те, що Залужний загинув, отримав тяжке поранення або був заарештований.

Втім, наприкінці травня головнокомандувач з’явився на публіці, чим спростував усі домисли росіян.