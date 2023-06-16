Скандал с Ждановым набирает обороты: еще один известный военный обратился к СБУ

Военный говорит, что эксперт подыгрывает российской пропаганде

Скандал с заявлением военного эксперта, полковника запаса Олега Жданова о якобы отстранении главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного от исполнения обязанностей набирает обороты.

После известного военного Анатолия "Штирлица" Штефана на слова эксперта обратил внимание офицер ВСУ и волонтер Мирослав Гай, который также призвал Службу безопасности проверить его заявления на предмет подыгрывания российской пропаганде.

"Я, как гражданин Украины, майор ВСУ обращаюсь в СБУ о проверке гражданина Жданова, о работе на российские спецслужбы и распространении заведомо ложной информации, которая подрывает боеспособность ВСУ и вводит в заблуждение украинский народ", — написал он у себя в Facebook.

Военнослужащий выразил мнение, что такие заявления носят признаки государственной измены.

Напомним, накануне Жданов рассказывал о том, что в Генштабе строят планы о главном ударе во время контрнаступления и заявил, что "Залужного надо вернуть к управлению".

Стоит отметить, что в мае и начале июня российская пропаганда распространяла фейки о том, что Залужный погиб, получил тяжелое ранение или был арестован.

Впрочем, в конце мая главнокомандующий появился на публике, чем опроверг все домыслы россиян.