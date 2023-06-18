Страшно, бункерний? Залужний змусив путіна заїкатися, відео

путін видав новий "перл"

Російський диктатор володимир путін продовжує робити все більш божевільні заяви. Новий фейк про Україну було запущено на зустрічі з "воєнкорами", де він нагородив безліч безглуздостей.

Про це повідомляє "Телеграф".

Нові марення лідера кремля торкнулися головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. І поки в Україні вже давно спростували та забули заяви росіян про його "відсутність на робочому місці" до бункера путіна тільки зараз дійшов цей тренд роспропаганди.

"володимир володимирович, де Залужний?", — Запитує путіна один з пропагандистів, чим змушує його заїкатися від самої згадки цього прізвища.

"Провантажившись" путін видав за відповідь новий "перл".

"Я я я я знаю. Мені здається, що я знаю. Ви в нього запитаєте, але для цього потрібно перейти на іноземну мову. Мені здається, що він за кордоном, але я можу помилятися", — видав путін.

Страх путіна помітив офіцер ЗСУ Анатолій "Штірліц" Штефан, який також додав, що зараз "зник" саме путінський генерал, а не Залужний.

"До речі, Шойгу так і досі нема, втік від "Вагнера", — зазначає Штефан.

Варто зазначити, що 14 червня російський пропагандист олександр сладков із посиланням на ту ж зустріч із путіним заявляв нібито про "смерть" Залужного.

"Про "точність" інформації, яку отримує путін. Йому доповіли, що головком ЗСУ Валерій Залужний загинув. Але це не точно. Треба перевіряти", — висловився путінський поплічник.

Таким чином можна припустити, що путін несвідомо розганяє фейки, а ними його "годують" його ж генерали, які повідомляють про обстановку.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що крім Залужного розпропаганда "вбила" й інших українських топ-військових.