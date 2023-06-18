Страшно, бункерний? Залужний змусив путіна заїкатися, відео
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путін видав новий "перл"
Російський диктатор володимир путін продовжує робити все більш божевільні заяви. Новий фейк про Україну було запущено на зустрічі з "воєнкорами", де він нагородив безліч безглуздостей.
Про це повідомляє "Телеграф".
Нові марення лідера кремля торкнулися головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. І поки в Україні вже давно спростували та забули заяви росіян про його "відсутність на робочому місці" до бункера путіна тільки зараз дійшов цей тренд роспропаганди.
"володимир володимирович, де Залужний?", — Запитує путіна один з пропагандистів, чим змушує його заїкатися від самої згадки цього прізвища.
"Провантажившись" путін видав за відповідь новий "перл".
"Я я я я знаю. Мені здається, що я знаю. Ви в нього запитаєте, але для цього потрібно перейти на іноземну мову. Мені здається, що він за кордоном, але я можу помилятися", — видав путін.
Страх путіна помітив офіцер ЗСУ Анатолій "Штірліц" Штефан, який також додав, що зараз "зник" саме путінський генерал, а не Залужний.
"До речі, Шойгу так і досі нема, втік від "Вагнера", — зазначає Штефан.
Варто зазначити, що 14 червня російський пропагандист олександр сладков із посиланням на ту ж зустріч із путіним заявляв нібито про "смерть" Залужного.
"Про "точність" інформації, яку отримує путін. Йому доповіли, що головком ЗСУ Валерій Залужний загинув. Але це не точно. Треба перевіряти", — висловився путінський поплічник.
Таким чином можна припустити, що путін несвідомо розганяє фейки, а ними його "годують" його ж генерали, які повідомляють про обстановку.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що крім Залужного розпропаганда "вбила" й інших українських топ-військових.