Страшно, бункерный? Залужный заставил путина заикаться, видео

путин выдал новый "перл"

Российский диктатор владимир путин продолжает делать все более безумные заявления. Новый фейк об Украине был запущен на встрече с "военкорами", где он нагородил массу нелепостей.

Об этом сообщает "Телеграф".

Новые бредни лидера кремля коснулись главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. И пока в Украине уже давно опровергли и забыли заявления россиян о его "отсутствии на рабочем месте" до бункера путина только сейчас дошел этот тренд роспропаганды.

"Владимир владимирович, где Залужный?", — спрашивает путина один из пропагандистов, чем заставляет его заикаться от самого упоминания этой фамилии.

"Прогрузившись" путин выдал за ответ новый "перл".

"Я я я я знаю. Мне кажется, что я знаю. Вы у него спросите, но для этого нужно перейти на иностранный язык. Мне кажется, что он за границе, но я могу ошибаться", — выдал путин.

Страх путина подметил офицер ВСУ Анатолий "Штирлиц" Штефан, который также добавил, что как-раз таки сейчас "пропал" именно путинский генерал, а не Залужный.

"Кстати, Шойгу так до сих пор и нет, скрылся от "Вагнера", — отмечает Штефан.

Стоит отметить, что 14 июня российский пропагандист Александр Сладков со ссылкой на ту же встречу с путиным заявлял якобы о "смерти" Залужного.

"О "точности" информации, которую получает путин. Ему доложили, что главком ВСУ Валерий Залужный погиб. Но это не точно. Надо проверять", – высказался путинский приспешник.

Таким образом можно предположить, что путин несознательно разгоняет фейки, а ими его "кормят" его же генералы, которые докладывают об обстановке.

Напомним, ранее мы писали о том, что помимо Залужного роспропаганда "убила" и других украинский топ-военных.