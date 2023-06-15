россия готовит массированную атаку ИПСО: кто в Украине станет целью

Старт ИПСО запланирован уже на ближайшее время

Не имея успехов на поле боя, а также теряя село за селом, россияне решили атаковать Украину фейками. Для этого, оккупанты планируют целый ряд ИПСО (информационно-психологическая специальная операция) уже в ближайшее время.

Об этом предупредили в СБУ.

В основу этих атак должна войти дезинформация о якобы российском гражданстве украинских государственных деятелей, руководстве Сил обороны и безопасности и их семей, а также других должностных лиц. При этом, "правдоподобие" и доказательную базу фейков среди прочего должны обеспечить:

внесение ФСБ в государственные реестры рф записей, которые якобы должны подтверждать версию вражеских спецслужб;

подделку документов украинских государственных деятелей и представителей Сил обороны.

По данным СБУ, старт реализации вражеского ИПСО в украинском информационном поле запланирован на ближайшее время.

"Не имея успехов на поле боя, враг стремится любыми методами взорвать психологически эмоциональное состояние украинских воинов на передовой и дестабилизировать ситуацию в стране", — говорится в сообщении.

Напомним, что с конца весны россияне массово начали штамповать фейки о руководстве ВСУ. Так, например, они "убивали" Залужного и "бомбили" Сырского, а до этого "взрывали" Танцюру.