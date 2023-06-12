ВСУ заметно продвинулись на двух направлениях: в Минобороны рассказали об освобожденных селах (карта)

Украинские защитники достигли успеха на двух направлениях

За предыдущую неделю ВСУ в рамках наступательных действий смогли освободить семь населенных пунктов и продвинулись на Донецком и Таврийском направлениях.

Как сообщила в своем telegram-канале заместительница министра обороны Анна Маляр, украинские защитники смогли освободить площадь в 90 квадратных километров.

По ее словам, наступательная группировка Сил обороны смогла продвинуться на двух направлениях на 6,5 километра.

Кроме того, она упомянула, что ВСУ смогли выбить оккупантов из населенных пунктов Лобковое, Левадное, Новодаровка, Нескучное, Сторожево, Макаровка и Благодатное.

Как сообщалось ранее, об активизации ВСУ на ряде направлений стало известно в начале прошедшей недели. При этом украинские защитники смогли выбить оккупантов из позиций под Бахмутом и продвинуться там на некоторых участках.

Позже стало известно о том, что украинские защитники также пришли в движение на Запорожском направлении.

Тем временем в сети уже начали появляться новые видео того, как оккупанты бегут бросая свои позиции, а также как работают российские заградотряды, которые безжалостно расстреливают тех кто пытается сбежать с поля боя.