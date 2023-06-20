"Не муляж": Буданов появился на публике, фото

Начальник ГУР встретился с послом Японии

Несмотря на многочисленные фейки россиян о "смерти" главного разведчика Украины Кирилла Буданова, он жив и здоров, а в подтверждение этому появились его новые фото.

Фотографию главы ГУР МО опубликовала первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

По словам чиновницы, они вместе с Будановым провели встречу с послом Японии в Украине Мацудой Кунинори.

"Дискутировали, обменивались мнениями, планировали с послом Японии в Украине господином Мацудой Кунинори", — рассказывает Джапарова.

Она также отметила, что все участники встречи сейчас живи и здоровы.

"Не муляж, все участники встречи живы и здоровы", — подчеркивает замминистра, намекая на развенчание фейка от российской пропаганды, которая заявляла, что глава ГУР МО погиб.

Напомним, что к настоящему времени начальник украинской разведки уже и сам отреагировал на свою "гибель". Он заявил, что относится к российским фейкам с юмором и пошутил на эту тему.

Также мы сообщали о том, как главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный реагирует на вбросы россиян о своей "смерти" или "ранении".