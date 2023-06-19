Не только "грязная бомба": россия по новой запускает еще один фейк об Украине

Россияне разгоняют фейк, который уже давно стал мемом

Российская пропаганда снова возвращается к нашумевшим фейкам об Украине. После заявлений сергея нарышкина о "грязной ядерной бомбе" в рф опять заговорили об украинских "боевых комарах".

Об этом сообщает "Телеграф".

Россияне продолжают делать вид, что они не причастны к подрыву Каховской ГЭС и в качестве одного из "аргументов" называют "цель" Украины. Так, по словам начальника войск радиационной, химической и биологической защиты рф игоря кириллова, нашей стране нужна была эта катастрофа, чтобы якобы эффективнее применять американских комаров из биолабораторий.

"О высокой готовности США к применению инфицированных переносчиков свидетельствует патент на БПЛА, предназначенный для распространения в воздухе зараженных комаров", — говорит кириллов.

Согласно кремлевскому фейку, американские беспилотники будут забрасывать россиян контейнерами с комарами, а те их будут жалить, заражая и делая непригодными для выполнения боевых задач.

Напомним, ранее мы писали о том, что россияне запустили новый фееричный фейк об Украине. Согласно ему, россияне "воюют" против "боевой саранчи.

Также мы сообщали, что россияне побаиваются и "боевых мышей".