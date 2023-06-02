Это покруче боевых комаров: россияне запустили новый фееричный фейк об Украине (видео)

В качестве железных аргументов боевики "ЛДНР" демонстрируют "секретные документы"

Российские пропагандисты нашли себе новых "врагов". Вместо боевых комаров и мышей они теперь борются с боевой саранчой из американских биолабораторий, которая "пешим ходом" пошла на оккупированную Луганщину.

Новым нелепым фейком отличилось российское "Риа Новости", передает "Телеграф".

Так, пропагандисты состряпали новый фейк об Украине. По их словам наша страна атакует террористов "ЛДНР" боевой саранчой, выведенной в американских лабораториях. "Доказательства" этому они нашли в захваченной Станице Луганской.

В качестве железных аргументов боевики "ЛДНР" демонстрируют "секретные документы" в виде бумажки, которую они нашли якобы на позициях ВСУ. В этой "секретной" бумажке говорится, что одна из бригад ВСУ якобы еще в 2019 году должна была сопроводить американские грузовики, перевозящие груз из Вашингтонского исследовательского университета.

Путем мощного мозгового штурма террористы сложили данные с их бумажки с деятельностью университета и пришли к ошарашивающему выводу — оказывается в грузовиках могла быть "боевая саранча".

Дальше больше, облазив какую-то заброшку, пропагандистам показали опилки и дохлую саранчу, что точно должно натолкнуть неискушенного российского обывателя на правдивость информации.

"Местные жители говорят, что изначально саранча не летела. В направлении пруда она пешим ходом вышла. Сначала лета не было, а потом когда она вышла, то полетела в сторону "ЛНР" и рф", — говорит женщина-боевик.

Неизвестно, что об это подумают россияне, но реакция украинцев не заставила себя ждать. В сети уже во всю насмехаются над новым фейком рф.

Напомним, ранее мы писали о том, что в рф быстро нашли замену "боевым комарам".

Также мы сообщали, что в изменении внешнего вида путиниста баскова украинцы заподозрили "боевых пчел".