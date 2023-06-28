путіну не сподобається: у Китаї прокоментували бажання України повернути Крим

У Китаї кажуть, що позиція щодо України залишається "дуже чіткою"

У Пекіні не виступають проти прагнення України відновити свій суверенітет у межах 1991 року, що включає повернення Криму та інших окупованих територій.

Про це розповів посол Китаю в Європейському союзі Фу Цун в інтерв’ю Al Jazeera.

"Я не розумію, чому ні", — відповів він на запитання журналістів про те, чи може його країна підтримати прагнення України відновити кордони 1991 року.

Посол зазначив, що Китай підтримує територіальну цілісність усіх країн та нагадав, що Пекін домовлявся про це з усіма країнами колишнього СРСР.

"Але, як я вже сказав, це історичні питання, які мають обговорюватися і вирішуватись росією та Україною, і це те, за що ми виступаємо", — зазначив Фу Цун.

При цьому він додав, що позиція його країни щодо України є "дуже чіткою" і полягає в тому, що розбіжності мають бути вирішені якнайшвидше за столом переговорів.

Варто зазначити, що Фу Цун у квітні в інтерв’ю західним ЗМІ говорив, що Китай не визнає окупації росією українських територій, включаючи Крим та інші області.

При цьому інші офіційні особи Китаю зазвичай утримуються від публічних коментарів щодо цього питання. До того ж Пекін не став публічно засуджувати російську агресію проти України.

Як повідомлялося раніше, у квітні посол Китаю у Франції Лу Шайє потрапив у гучний скандал, коли заявив, що Крим нібито належить Росії. Після цього в посольстві спробували виправдатися за ці слова та заявили, що це особиста думка, а не офіційна позиція.