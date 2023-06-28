путину не понравится: в Китае прокомментировали желание Украины вернуть Крым

В Китае говорят, что позиция относительно Украине остается "очень четкой"

В Пекине не возражают против стремления Украины восстановить свой суверенитет в границах 1991 года, что включает возвращение Крыма и других оккупированных территорий.

Об этом рассказал посол Китая в Европейском союзе Фу Цун в интервью AlJazeera.

"Я не понимаю, почему нет", — ответил он на вопрос журналистов о том, может ли его страна поддержать стремление Украины восстановить границы 1991 года.

Посол отметил, что Китай поддерживает территориальную целостность всех стран и напомнил, что Пекин договаривался об этом со всеми странами бывшего СССР.

"Но, как я уже сказал, это исторические вопросы, которые должны обсуждаться и решаться россией и Украиной, и это то, за что мы выступаем", — отметил Фу Цун.

При этом он добавил, что позиция его страны относительно Украины является "очень четкой" и заключается в том, что разногласия должны быть решены как можно быстрее за столом переговоров.

Стоит отметить, что Фу Цун в апреле в интервью западным СМИ говорил, что Китай не признает оккупации россией украинских территорий, включая Крым и другие области.

При этом другие официальные лица Китая обычно удерживаются от публичных комментариев по этому вопросу. К тому же Пекин не стал публично осуждать российскую агрессию против Украины.

Как сообщалось ранее, в апреле посол Китая во Франции Лу Шайе попал в громкий скандал, когда заявил, что Крым якобы принадлежит россии. После этого в посольстве попытались оправдаться за эти слова и заявили, что это личное мнение, а не официальная позиция.