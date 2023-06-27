Більше, ніж захопила росія взимку: у Британії озвучили успіхи ЗСУ на фронті

ЗСУ витісняють відкупантів відразу на кількох напрямках

Контрнаступ ЗСУ триває. Згідно з аналізом закордонних партнерів, Сили оборони України станом на 27 червня звільнили від ворога близько 300 квадратних кілометрів.

Про це у Twitter заявив міністр оборони Британії Бен Уоллес. Він зазначив, що окупанти намагаються наступати на Луганщині в районі Кремінної, а ЗСУ мають значні успіхи в Донецькій області.

Бен Воллес також відзначив успіхи українських воїнів у Бахмуті, зокрема, на північних та південних флангах міста. Загалом ЗСУ ведуть успішні наступальні дії протягом останніх кількох тижнів, на відміну від росіян

"У рамках літньої кампанії щодо повернення незаконно окупованих територій Україна вже відвоювала близько 300 квадратних кілометрів. Це більше території, ніж росія захопила за весь зимовий наступ", — наголосив Уоллес.

Раніше в США заявили, що ЗСУ просуваються на фронті повільніше, ніж очікували союзники. За словами представника Ради нацбезпеки Білого дому Джона Кірбі, росіяни останні півроку готувалися до контрнаступу ЗСУ і щоб убезпечити себе зміцнили свою оборону.

Також "Телеграф" розповідав про те, що у ЗСУ анонсували серйозні результати, які всіх точно потішать. За словами Наталії Гуменюк, російські загарбники розуміють, що навіть така складна ситуація, яку вони створили техногенною катастрофою на Каховській ГЕС, не зможе зупинити наступ українців.