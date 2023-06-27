У ЗСУ пообіцяли швидкі новини, "які потішать усіх"

Контрнаступ ЗСУ триває і незабаром українців потішать новинами

Підрив Каховської ГЕС не зміг створити серйозних перешкод для контрнаступу ЗСУ. Українські військові впевнено продовжують свою роботу, а вже зовсім скоро з’являться серйозні результати, які порадують усіх.

Про це сьогодні, 27 червня, повідомила речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк у ході брифінгу.

"Силам оборони це не завдало тих турбот, на які розраховували окупанти, але все ж таки певні зміни в бойовій роботі відбулися. Але вони вкладаються в той глобальний план того найстрашнішого просування сил оборони, який так лякає окупантів", — сказала вона.

Тобто російські загарбники розуміють, що навіть така складна ситуація, яку вони створили такою техногенною катастрофою, не зможе зупинити Сили оборони.

"Ми продовжуємо бойову роботу, вона результативна і йде за заздалегідь узгодженим планом. Дуже скоро будуть результати, які всіх потішать, впевнена", — додала Гуменюк.

Спікер також підкреслила, що зараз вкрай необхідно дотримуватись режиму інформаційної тиші.

"Те, що стосується зокрема нашого напрямку, ми можемо зараз говорити, що ми ведемо досить гучну контрбатарейну боротьбу. У всьому іншому – поки що режим інформаційної тиші. І це дуже важливо, дуже важливо для того, щоб зберегти життя наших людей, зберегти життя наших підрозділів та місцевих жителів, які також змушені бути задіяні у цих усіх ситуаціях", — підсумувала Гуменюк.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українські військові звільнили село Рівне, яке знаходиться на адмінкордоні Донецької та Запорізької областей. Це село було під окупацією з березня 2022 року.