В Україну з неоголошеним візитом прибув ще глава держави-союзниці

Президент Польщі Анджей Дуда раптово прибув до Києва на зустріч із Володимиром Зеленським. Раніше його візит не був офіційно анонсований.

Про це сьогодні, 28 червня, у Twitter повідомила канцелярія польського лідера.

У нього відбудуться переговори із президентом України Володимиром Зеленським. Сторони обговорять можливість скоєння росіянами теракту на ЗАЕС, а також поговорять про підготовку до саміту НАТО у Вільнюсі.

"Президент Анджей Дуда перебуває з візитом у Києві. Розмови з Президентом Володимиром Зеленським пов’язані зі святкуванням Дня Конституції України, а також консультаціями щодо поточної ситуації на фронті, зокрема щодо загрози російського теракту на Запорізькій АЕС. Також обговорюватиметься підготовка до липневого саміту НАТО ", — йдеться у повідомленні.

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