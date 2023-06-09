Заяви про отруйну олію з України. Як ультраправі присусідилися до протестів фермерів у Польщі

Праві приєдналися до протестів, поширюючи сумнівні заяви

Польські фермери вже кілька днів підряд влаштовують блокування руху вантажівок з України до Польщі. Минулого разу вони блокували вантажівки перед пунктом пропуску "Шегині-Медика", а сьогодні — перед пунктом "Дорогуськ – Ягодин".

Серед їхніх вимог — домогтися припинення неконтрольованого ввезення зерна, відсутність захисту польського ринку, а також виплата субсидій та компенсацій.

Але на хвилі протестів фермерів-протестувальників почали набирати популярність політики з досить дивними поглядами та провокаційними заявами. Звісно, це лише деякі особистості, та говорити про більшість не доводиться.

Один з таких політиків, який постійно виступає на мітингах фермерів, — Міхал Урбаняк від правої і євроскептичної коаліції "Konfederacja Wolność i Niepodległość". Німецька щоденна газета "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (FAZ) називала цю політсилу "найбільш дружньою до росії польською групою". Видання пише, що партія втратила у підтримці після російського вторгнення в Україну, але знову почала набирати популярності зі зростанням протестного руху фермерів.

Така активність може пояснюватися майбутніми виборчими перегонами. У 2019 році партія набрала 1,3 мільйона голосів і отримала 6,8%. Опитування останніх тижнів свідчать про 11%. Чотири роки тому вона отримала одинадцять із 460 місць, а цього разу їх може бути втричі більше.

Основні заяви, які викликають питання

Плани зайняти українську долю ринку

Судячи з заяв Міхала Урбаняка, можна зробити висновок, що його наздогнала карма. Коли почалося повномасштабне вторгнення росії в Україну, політсила засудила рф, жалілася на російських ботів, та засуджувала російських дипломатів у Польщі. З іншого боку Міхал Урбаняк виступив з заявою про шанс зайняти ту частину аграрного ринку, який займала Україна. Як бачимо, вийшло навпаки.

"Польща може виграти від усього цього, але побачимо. Нашим пріоритетом має стати зайняття тих ринків, де були активні росія та Україна. Країни Африки та Близького Сходу потребують продовольства, і тут є певні можливості, але є й певні загрози. Побачимо, чи вдасться це зробити Польщі, чи матиме польське сільське господарство можливості для експорту в ці країни", — писав політик

Заклики "не дати Заходу втягнути себе у війну"

На початку березня політик опублікував заклик допомагати українцям, які постраждалим від війни, але у першу чергу звернути увагу на безпеку Польщі, аби бути готовими захищатися. Він закликав озброюватися та закупати зброю перш за все самим.

"Найважливіше, втручатися у війну! Давайте допоможемо, але будемо уважними. Давайте відправляти гуманітарну допомогу, але не дозволимо Заходу змусити нас до конфлікту", — казав той.

29 березня він сказав, що Україна повинна воювати, а не втягувати інші країни у війну з росією.

"Річ у тому, що росія повинна вибити Україні якомога більше зубів, тому потрібні дипломатичні та економічні дії, щоб росія вийшла з цієї війни якомога слабкішою. Отже, усі можливі економічні санкції та незалежність від російських ресурсів є важливими", — казав Урбаняк.

Українська олія отруйна, а продукти — неякісні

У заявах, зроблених на підтримку фермерів, Урбаняк постійно кидає каміння у бік якості української аграрної продукції. Серед його фраз-паразитів: продукти дешеві та неякісні. Також політик постійно поширює у своєму Facebook відео, що українська олія — отруйна, мовляв, тут немає стандартів безпеки.

"Ми будемо їсти це пізніше. Борошно для кісткового мозку? ТРАНСФОРМЕРНА ОЛІЯ ? В Україні можливо все, але не в ЄС. Звичайно, ні ПіС, ні ЄС потім не мають проблем з отруєнням поляків. Будьте обережні з тим, що їсте, бо завдяки PiS це більше небезпечно", — йдеться у поширеному політиком відео.

Польща для поляків

Популярне серед польських націоналістів гасло "Польща для поляків", називають ксенофобським. Зазвичай його вживають ONR (Національно-радикальний табір) та "Всепольська молодь". Як бачимо, завуальовано, але воно зустрічається і тут.

Польща для поляків

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Україна готова піти на поступку росії через зернову угоду, але з умовою.