Рис — не найкраще рішення: як самостійно врятувати телефон, що впав у воду

Зерна рису — не найкращий спосіб висушити телефон

Випадкове падіння мобільного телефону у воду – дуже поширена ситуація. На щастя, коли ми негайно реагуємо, ми можемо уникнути гіршого. Зазвичай найпопулярніше рішення — покласти мобільний у миску із сирим рисом, проте немає жодних наукових доказів того, що цей метод працює щоразу. Що ж робити?

Як зазначає портал santeplus, є кілька важливих кроків, які потрібно негайно виконати, якщо ваш гаджет упав у воду. Якщо все зробити швидко, то можна врятувати свій телефон без майстра і ремонту.

Що робити, якщо телефон упав у воду

Насамперед, якщо він ще не вимкнувся самостійно, перше, що потрібно зробити, це якнайшвидше вимкнути гаджет. Потім зніміть з нього чохол, якщо він є, а потім дістаньте SIM-картку. Не трясіть телефоном і залиште відсік для карток відкритим.

Ретельно протріть зовнішню поверхню пристрою матеріалом, який добре вбирає воду, а також протріть акумулятор м’якою тканиною або чистим рушником, якщо є можливість витягти батарею.

Сушіть телефон на повітрі, і в жодному разі не використовуйте фен. Щоб прискорити процес сушіння, можна поряд поставити вентилятор. Дайте висохнути гаджету на повітрі протягом не менше 24 годин (переважно 48), перш ніж знову увімкнути його.

Якщо всі ваші спроби не мали успіху, обов’язково віднесіть телефон до професіонала.

Раніше "Телеграф" розповідав, що не можна робити під час заряджання мобільного телефону. Озвучено часту помилку користувачів.