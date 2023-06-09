Заявления о ядовитом масле из Украины. Как ультраправые присудились к протестам фермеров в Польше

Правые присоединились к протестам, распространяя сомнительные заявления

Польские фермеры уже несколько дней подряд устраивают блокировку движения грузовиков из Украины в Польшу. В прошлый раз они блокировали грузовики перед пунктом пропуска "Шегини-Медика", а сегодня — перед пунктом "Дорогуск — Ягодин".

Среди их требований – добиться прекращения неконтролируемого ввоза зерна, отсутствия защиты польского рынка, а также выплата субсидий и компенсаций.

Но на волне протестов протестующих фермеров начали набирать популярность политики с довольно странными взглядами и провокационными заявлениями. Конечно, это лишь некоторые личности, но говорить о большинстве не приходится.

Один из таких политиков, постоянно выступающий на митингах фермеров, — Михал Урбаняк от правой и евроскептической коалиции "Konfederacja Wolność i Niepodległość". Немецкая ежедневная газета "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (FAZ) называла эту политсилу "самой дружественной к россии польской группой". Издание пишет, что партия потеряла в поддержке после российского вторжения в Украину, но снова стала набирать популярность с ростом протестного движения фермеров.

Такая активность может объясняться предстоящей избирательной гонкой. В 2019 году партия набрала 1,3 миллиона голосов и получила 6,8%. Опросы последних недель свидетельствуют об 11%. Четыре года назад она получила одиннадцать из 460 мест, а в этот раз их может быть в три раза больше.

Основные заявления, вызывающие вопросы

Планы занять украинскую долю рынка

Судя по заявлениям Михала Урбаняка, можно заключить, что его догнала карма. Когда началось полномасштабное вторжение России в Украину, политсила осудила рф, жаловалась на российских ботов и осуждала российских дипломатов в Польше. С другой стороны, Михал Урбаняк выступил с заявлением о шансе занять ту часть аграрного рынка, который занимала Украина. Как видим, вышло наоборот.

"Польша может выиграть от всего этого, но увидим. Нашим приоритетом должно стать занятие тех рынков, где были активны Россия и Украина. Страны Африки и Ближнего Востока нуждаются в продовольствии, и здесь есть определенные возможности, но есть и определенные угрозы. Увидим, удастся ли?" это сделать Польше, будет ли у польского сельского хозяйства возможности для экспорта в эти страны", — писал политик

Призывы "не дать Западу втянуть себя в войну"

В начале марта политик опубликовал призыв помогать украинцам, которые пострадали от войны, но в первую очередь обратить внимание на безопасность Польши, чтобы быть готовыми защищаться. Он призвал вооружаться и закупать оружие прежде всего самим.

"Самое важное, вмешиваться в войну! Давайте поможем, но будем внимательными. Давайте отправлять гуманитарную помощь, но не позволим Западу заставить нас к конфликту ", — говорил тот.

29 марта он сказал, что Украина должна воевать, а не втягивать другие страны в войну с Россией.

"Дело в том, что россия должна выбить Украине как можно больше зубов, поэтому нужны дипломатические и экономические действия, чтобы россия вышла из этой войны как можно слабее. Следовательно, все возможные экономические санкции и независимость от российских ресурсов важны", — говорил Урбаняк.

Украинское масло ядовито, а продукты — некачественные

В заявлениях, сделанных для поддержки фермеров, Урбаняк постоянно бросает камни в сторону качества украинской аграрной продукции. Среди его фраз-паразитов: продукты дешевые и некачественные. Также политик постоянно распространяет в своем Facebook видео, что украинское масло ядовито, мол, здесь нет стандартов безопасности.

"Мы будем есть это позже. Мука для костного мозга? ТРАНСФОРМЕРНОЕ МАСЛО ? В Украине возможно все, но не в ЕС. Конечно, ни ПиС, ни ЕС потом не имеют проблем с отравлением поляков. Будьте осторожны с тем, что едите, потому что благодаря PiS это более опасно", — говорится в распространенном политиком видео.

Польша для поляков

Популярный среди польских националистов лозунг "Польша для поляков" называют ксенофобским. Обычно его используют ONR (Национально-радикальный лагерь) и "Всепольская молодежь". Как видим, завуалировано, но встречается и здесь.

Польша для поляков

Ранее "Телеграф" сообщал, что Украина готова пойти на уступку россии из-за зернового соглашения, но с условием.