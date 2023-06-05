Зерно и не только: Еврокомиссия продлила запрет на импорт агропродукции из Украины

У украинского зерна новые проблемы

Запрет на экспорт ряда категорий продуктов питания из Украины, который еврокомиссия наложила еще весной 2023 года, будет продолжать действовать и дальше. Пока его продлили до середины сентября.

Об этом сообщает польское агентство PAP, ссылаясь на собственные источники.

Как стало известно, Европейской комиссией был продлен запрет ЕС на импорт пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника из Украины до середины сентября.

Отмечается, что 28 апреля Еврокомиссия достигла договоренности с Польшей, Болгарией, Венгрией, Румынией и Словакией относительно украинских агропродовольственных товаров, а 2 мая объявила о введении временных мер по импорту пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника из Украины.

В то же время, по данным ЕС, Болгария, Венгрия, Польша и Словакия обязались отменить односторонние меры в отношении этих и всех других товаров происхождением из Украины. В этот же день утратило силу распоряжение министра развития и технологий Польши от 21 апреля 2023 года о запрете импорта сельскохозяйственной продукции из Украины.

Со 2 мая по 5 июня (с возможностью продления) действует постановление ЕС, которое запрещает свободный оборот пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника из Украины в Болгарии, Польше и Румынии, а также в Венгрии и Словакии. Это зерно из Украины еще можно транспортировать транзитом территориями этих пяти стран.

Напомним, что Польша еще весной заявила, что приостановит импорт украинского зерна, из-за переполненных складов. Эти злаки должны были остаться в стране ненадолго и в конечном итоге с помощью ЕС должны были попасть в страны Африки. Однако этого не произошло.

Позже с аналогичной проблемой столкнулась Венгрия, а затем и Болгария. Правительства этих стран столкнулись с недовольством местных фермеров, у которых перестали покупать зерно, так как украинское оказалось более доступным, а потому были вынуждены обратиться за помощью к Еврокомиссии.