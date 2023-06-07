Польские фермеры против украинского зерна. Что не так в этот раз

Некоторые польские организации требуют запретить мед и яйца и птицу из Украины.

Польские фермеры, пару месяцев назад добившиеся запреты на импорт украинского зерна и других сельскохозяйственных продуктов, снова буйствуют. На этот раз они блокировали грузовики, ехавшие из Украины в Польшу перед пунктом пропуска "Шегини-Медика".

Казалось бы, ЕС продлил ограничения, поэтому причин для таких действий у польских фермеров нет, но они так не считают. Объясняем, что эти фермеры требуют сейчас.

Требуют денег у правительства и хотят больше запретов

Утром 7 июня польские фермеры заблокировали движение грузовиков из Украины в Польшу из-за пункта пропуска "Шегини" со своей стороны. Украинская Государственная пограничная служба сообщала, что беспрепятственно двигались грузовики на въезд в Украину.

Через 4 часа движение грузовиков на выезд в Польшу было возобновлено, однако пропуск осуществлялся замедленно.

На этот раз фермеры обвиняют свое правительство и PiS в том, что им не выплачивают субсидии в качестве компенсации за убытки от продажи на польском рынке украинского зерна.

Организаторами были союзы фермеров AgroUnia и Oszukana Wieś (обманутая деревня). Они выставили ультиматум: либо правительство скажет, когда и на каких условиях будет выплачена компенсация за украинское зерно, либо протесты снова усилятся. Поэтому, скорее всего, препятствия для движения грузовиков из Украины будут продолжаться.

"Мы во всем обвиняем наше правительство, потому что оно позволило этому восточному рынку открыться. Все это уже было в прошлом году, поступали кукуруза, пшеница, масличные. Мы хотим предупредить, а не лечить эту прогрессирующую болезнь в нашей стране", — говорит Роман Кондров. из союза "Oszukana Wieś".

Под границу с Украиной свезли тракторы

Фермеры сетуют, что ситуация в польском сельском хозяйстве не улучшилась. Склады до сих пор трещат по швам, продана только часть, а денег аграрии не видят. Аграриям несколько месяцев обещают компенсацию, но дата выплаты переносится.

В то же время, несколько дней назад причиной митинга называли неконтролируемый наплыв зерна из Украины и возобновление либерализации торговли. Также фермеры считают ложью, что зерно из Украины больше не попадает в Польшу. Сторонники этой теории даже публикуют видеорасследование, что украинская пшеница попадает в Польшу.

"До границы 2 км. Я вижу, как течет зерно из моего собственного сада", — говорил один из протестующих Анджей Дзёбак.

Среди требований поляков расширить список запрещенных продуктов из Украины. Местный общественный деятель Томаш Бучек жалуется, что список запрещенного импорта из Украины слишком короткий.

"Не хватает яиц, меда, фруктов, спирта, яблочного концентрата, мяса птицы. К сожалению, находящееся в Украине сельское хозяйство не должно соответствовать ряду стандартов качества, которые должен соответствовать польский фермер, и при этом может пользоваться всеми свободами "Все это через несколько лет приведет к уничтожению польской сельскохозяйственной и пищевой промышленности", — говорит Бучек.

В своих обращениях он говорит, что поляки рискуют отравиться, когда еда с транзисторным маслом попадает на стол.

Почему Польша уже "бросала" Украину

Все началось с наилучших намерений помочь Украине после полномасштабного вторжения России. В попытке помочь экспортировать Украину огромную часть сельскохозяйственной продукции, которую невозможно было отправить морем из-за блокады РФ, ЕС снял все торговые ограничения.

План был такой: зерно попадает в хабы Польши, а оттуда распространяется дальше по всему миру. Но произошло противоположное и миллионы тонн зерна, перебросившихся через границу, заинтересовали местные компании из-за своей низкой стоимости по сравнению с польской.

Польские фермеры были вынуждены снижать цены — ведь теперь на рынке оказалось слишком много зерна, да еще по более низкой стоимости, чем у них. После потери части прибыли возмущенные местные фермеры, привыкшие к отсутствию конкуренции и полагавшиеся на щедрые бонусы от ЕС, стали выходить на протесты. Они начали обвинять руководящую партию "PiS" в неспособности организовать транзит зерна, чтобы предотвратить его оседание в Польше.

Гнев фермеров заставил Варшаву изменить политику перед грядущими выборами. Польское правительство заблокировало импорт зерна в середине апреля. Однако даже с новым запретом Польше будет трудно избавиться от избытка зерна. Ведь тонны зерна уже были там.

2 мая ЕС разрешил пяти странам запретить внутренние продажи украинской пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника. Но транзит через них для экспорта (в том числе в ЕС) разрешили.

Что с ограничениями ЕС сейчас

Эти должны были закончиться 4 июня. Но Европейская комиссия в понедельник продлила до 15 сентября соглашение, согласно которому 5 стран (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия) могут ограничивать импорт украинского зерна.

Украина лоббировала их упразднение. В частности президент Владимир Зеленский на переговорах с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен призвал к снятию всех ограничений на экспорт.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Украина готова пойти на уступку России из-за зернового соглашения, но с условием.