Польські фермери проти українського зерна. Що не так цього разу

Деякі польські організації вимагають заборонити ще й мед, яйця та птицю з України

Польські фермери, які пару місяців тому домоглися заборони на імпорт українського зерна та інших сільськогосподарських продуктів, знову лютують. Цього разу вони блокували вантажівки, які їхали з України до Польщі перед пунктом пропуску "Шегині-Медика".

Здавалося б, ЄС продовжив обмеження, тому причин для таких дій у польських фермерів немає, але вони так не вважають. Пояснюємо, чого ці фермери вимагають зараз.

Вимагають грошей в уряду і хочуть більше заборон

Вранці 7 червня польські фермери заблокували рух вантажівок з України до Польщі через пункт пропуску "Шегині" зі свого боку. Українська Державна прикордонна служба повідомляла, що безперешкодно рухалися вантажівки на в’їзд в Україну.

За 4 години рух вантажівок на виїзд до Польщі було відновлено, однак пропуск здійснювався сповільнено.

Цього разу фермери звинувачують свій уряд та "PiS" у тому, що їм не виплачують субсидії в якості компенсації за збитки від продажу на польському ринку українського зерна.

Організаторами була спілки фермерів AgroUnia та Oszukana Wieś (ошукане село). Вони виставили ультиматум: або уряд скаже, коли та на яких умовах буде виплачено компенсацію за українське зерно, або протести знову посиляться. Тому швидше за все перешкоди для руху вантажівок з України продовжуватимуться.

"Ми в усьому звинувачуємо наш уряд, тому що він дозволив цьому східному ринку відкритися. Все це вже було минулого року, надходили кукурудза, пшениця, олійні. Ми хочемо попередити, а не лікувати цю прогресуючу хворобу в нашій країні", — каже Роман Кондров зі спілки "Oszukana Wieś".

Під кордон з Україною звезли трактори

Фермери нарікають, що ситуація в польському сільському господарстві не покращилася. Склади досі тріщать по швах, продано лише частину, а грошей аграрії не бачать. Аграріям кілька місяців обіцяють компенсацію, але дата виплати переноситься.

Водночас кілька днів тому причиною мітингу називали неконтрольований наплив збіжжя з України та відновлення лібералізації торгівлі. Також фермери вважають неправдою, що зерно з України більше не потрапляє в Польщу. Прихильники цієї теорії навіть публікують відеорозслідування, що українська пшениця потрапляє у Польщу.

"До кордону 2 км. Я бачу, як тече зерно з мого власного саду", — казав один з протестувальників Анджей Дзьобак.

Серед вимог поляків — розширити список заборонених продуктів з України. Місцевий громадський діяч Томаш Бучек скаржиться, що список забороненого імпорту з України занадто короткий.

"Не вистачає яєць, меду, фруктів, спирту, яблучного концентрату, м'яса птиці. На жаль, сільське господарство, що знаходиться в Україні, не має відповідати низці стандартів якості, які має відповідати польський фермер, і при цьому може користуватися усіма свободами. Все це через кілька років спричинить знищення польської сільськогосподарської та харчової промисловості", — каже Бучек.

У своїх зверненнях він також каже, що поляки ризикують отруїтися, коли їжа з транзисторною олією потрапляє на стіл.

Чому Польща вже "кидала" Україну

Все почалося з найкращих намірів допомогти Україні після повномасштабного вторгнення рф. У спробі допомогти експортувати Україна величезну частину сільськогосподарської продукції, яку неможливо було відправити морем через блокаду рф, ЄС зняв усі торговельні обмеження.

План був такий: зерно потрапляє до хабів Польщі, а звідти поширюється далі по всьому світу. Але сталося протилежне і мільйони тонн зерна, які перекинули через кордон, зацікавили місцеві компанії через свою низьку вартість порівняно з польською.

Польські фермери були змушені знижувати ціни — адже тепер на ринку опинилося забагато зерна, та ще й за нижчою вартістю, ніж у них. Після втрати частини прибутку обурені місцеві фермери, які звикли до відсутності конкуренції і покладалися на щедрі бонуси від ЄС, почали виходити на протести. Вони почали звинувачувати керівну партію "PiS" у неспроможності організувати транзит зерна, щоб запобігти його осіданні у Польщі.

Гнів фермерів змусив Варшаву змінити політику перед прийдешніми виборами. Польський уряд заблокував імпорт зерна в середині квітня. Проте навіть з новою забороною Польщі буде важко позбутися надлишку зерна. Адже тонни зерна були вже там.

2 травня ЄС дозволив п'яти країнам заборонити внутрішні продажі української пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику. Але транзит через них для експорту (в тому числі до ЄС) дозволили.

Що з обмеженнями ЄС зараз

Ці мали закінчитися 4 червня. Але Європейська комісія у понеділок продовжила до 15 вересня угоду, згідно з якою 5 країн (Болгарія, Угорщина, Польща, Румунія та Словаччина) можуть обмежувати імпорт українського зерна.

Україна лобіювала їх скасування. Зокрема, президент Володимир Зеленський на переговорах із президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн закликав до зняття всіх обмежень на експорт.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Україна готова піти на поступку росії через зернову угоду, але з умовою.