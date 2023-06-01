росія знову зірвала "зернову угоду": Україна звернулася до партнерів

Влада росії зриває домовленості щодо зернової угоди без пояснення причин, тим самим обмежуючи світ у продовольстві

Зернова угода між Україною та росією продовжена на два місяці, але, незважаючи на це, рф блокує реєстрацію вхідного флоту у всі порти України. Станом на 1 червня російська сторона зареєструвала для інспекції лише 1 вхідне судно на порт "Чорноморськ" замість десяти суден.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України. На сьогоднішній день на інспекції очікують 50 суден, які могли б перевезти 2,4 мільйона тонн продовольства для світу.

Так, спільний координаційний центр (СКЦ) у Стамбулі 1 червня оголосив, що неможливо скласти інспекційний план через безпідставну відмову російської делегації реєструвати вхідний флот до участі в Ініціативі. За минулі два дні, 30 та 31 червня, росія без жодних пояснень зареєструвала для інспекції лише одне вхідне судно до порту "Чорноморськ". Хоча раніше інші сторони СКЦ заявили про необхідність реєстрації 10 суден на три порти.

"Деструктивна позиція росії та відсутність зареєстрованих судів на інспекцію унеможливлює складання інспекційного плану на сьогодні, про що всі сторони були повідомлені Секретаріатом СКЦ", - заявили в Міністерстві розвитку громад.

Станом на сьогодні, у територіальних водах Туреччини стоять 50 суден, які очікують на інспекцію. Вони могли б вмістити 2,4 мільйона тонн продовольства, яке б розвезли по всьому світу. Деякі з них в очікуванні інспекції вже понад три місяці, що спричиняє більше 1 млрд доларів збитків. Через це зростає кінцева вартість продовольства для споживачів у різних країнах.

"Таким чином, росія вкотре знайшла спосіб обмежити світ у їжі. Блокування реєстрації нового вхідного флоту, як і блокування найбільшого порту "Південний", є грубим порушенням умов Зернової ініціативи, під якою підписалася і країна-агресор. Сподіваємося, що партнери з Ініціативі все ж таки знайдуть рішення і припинять цей шантаж росії всього світу. Адже значення Зернової Ініціативи вже доведено світовим продовольчим ринком і світ не повинен мовчати", — резюмували в міністерстві.

Також у відомстві додали, що українська сторона надіслала листа до Секретаріату СКЦ з вимогою, щоб відновилася повноцінна робота комісії у складі 3 інспекційних команд та 9 інспекцій на день. За 10 місяців роботи зернової ініціативи з України було експортовано понад 30,5 мільйона тонн продукції. У свою чергу, росія вже сьомий місяць поспіль продовжує саботаж і гальмування роботи СКЦ, через що мінімум 20 мільйонів тонн продовольства недоотримали країни світу.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Україна готова піти на поступки росії у зерновій угоді, але є умова. Раніше росія просила відновити роботу аміакопроводу Тольятті-Одеса для експорту своїх добрив.